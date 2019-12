Sontje Hansen provoceert publiek: ‘Amsterdamse bluf? Klopt, zo moet het ook’

Sontje Hansen zal zijn debuut in het betaald voetbal niet gauw vergeten. De zeventienjarige aanvaller had vrijdagavond een basisplaats bij Jong Ajax in de wedstrijd tegen SC Cambuur (0-2 zege) en kwam in de tweede helft tot scoren in de Keuken Kampioen Divisie-topper. "Je kunt je laten zien op dit niveau, mooi dat ik een doelpunt meepik", reageert Hansen na afloop in gesprek met FOX Sports.

Het was een fraai doelpunt van Hansen, die in het strafschopgebied werd bereikt door Jurriën Timber, wegkapte bij zijn bewaker en doelman Sonny Stevens verschalkte met een schot in de verre hoek. De jongeling besliste de wedstrijd en vierde zijn doelpunt op opvallende wijze. "Ik deed mijn vingers in mijn oren, omdat ze (de fans van SC Cambuur, red.) stil moesten blijven. Amsterdamse bluf? Klopt, zo moet het ook zijn", glimlacht Hansen.

Hansen erkent dat Jong Ajax het niet makkelijk had tegen Cambuur. "Ze zijn ouder en hebben meer ervaring, wij moesten echt in de wedstrijd komen", aldus de aanvaller, vorige maand nog topscorer op het WK Onder-17. "Maar we hebben het goed opgepakt." Dankzij de zege verkleinde Jong Ajax het gat met de koploper tot drie punten. De Amsterdammers staan zelf op de tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie.

Trainer Mitchell van der Gaag vindt dat Hansen, evenals zijn mededebutant Naci Ünüvar, zich goed staande hield bij Jong Ajax. "Iedere keer konden we de vrije man vinden en dat heeft met kwaliteit te maken. We zijn keihard blijven werken, hoe jong het elftal ook was. Sontje heeft zijn debuut gemaakt en het is hartstikke mooi dat hij een doelpunt maakt. Naci kwam erin; dat zijn toch jongens van zeventien jaar die er toch in meegaan."