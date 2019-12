Nzonzi wordt verbannen en ontvolgt Galatasaray op Instagram

Steven Nzonzi heeft zijn laatste wedstrijd voor Galatasaray vermoedelijk al gespeeld. De verdedigende middenvelder wordt dit seizoen gehuurd van AS Roma, maar is vrijdag voor onbepaalde tijd uit de selectie gezet door trainer Fatih Terim. Het is onduidelijk wat er precies is voorgevallen; volgens Turkse media ergert Terim zich aan de 'onprofessionele houding' van de Fransman.

Woensdag stond Nzonzi nog zeventig minuten op het veld in de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain (5-0 nederlaag) in de Champions League. Terim was geenszins te spreken over de inzet die de dertigjarige controleur aan de dag legde in Parijs. Nzonzi trainde vrijdag wel 'gewoon' mee, maar op die training lijkt hij het definitief te hebben verbruid. Galatasaray meldt in een statement dat hij een gebrek aan discipline toonde tijdens de laatste training.

Het was niet de eerste keer dat Nzonzi op de zenuwen van Terim werkte op het trainingsveld. Tijdens eerdere trainingen van Galatasaray zou de routinier zijn aangesproken op zijn ongeïnteresseerde houding en het feit dat hij tactische opdrachten niet zou uitvoeren. Daarop zou hij hebben gereageerd door zichzelf een 'voetballer van dertig miljoen euro' te noemen, refererend aan de prijs die Roma in 2018 betaalde om Nzonzi los te weken bij Sevilla.

Dit seizoen kwam Nzonzi tot tien competitieduels en vijf optredens in de Champions League. Het huurcontract duurt tot het einde van het seizoen, maar Galatasaray wil hem voortijdig terugsturen. De club zou al met de middenvelder in gesprek zijn over een terugkeer bij Roma in januari. Ondertussen heeft Nzonzi op zijn Instagram-pagina alle verwijzingen naar Galatasaray verwijderd en volgt hij de club niet meer, een teken dat de breuk wellicht niet meer te lijmen is.