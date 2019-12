FC Volendam periodekampioen; Ünüvar en Hansen juichen in topper

De tweede periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie komt op naam van FC Volendam. De ploeg van trainer Wim Jonk had vrijdagavond een simpele opdracht: een zege op MVV Maastricht was genoeg om zowel SC Cambuur als Jong Ajax voor te blijven en periodekampioen te worden. Uiteindelijk won Volendam met 4-1. Koploper Cambuur verloor voor eigen publiek met 0-2 van Ajax, mede door een treffer van debutant Sontje Hansen. Daardoor verkleinde nummer twee Jong Ajax het gat met Cambuur tot drie punten en werd de spanning in de titelstrijd opgevoerd.

FC Volendam - MVV Maastricht 4-1

Volendam wist de voorgaande zeven competitieduels allemaal te winnen, maar toch was het MVV dat na een halfuur verrassend aan de leiding kwam. Een geplaatst schot van Jordi Schroijen bleek doelman Nordin Bakker te machtig. Vijf minuten later stelde Noah Fadiga orde op zaken met een fraai schot in de verre kruising en na de rust maakte Volendam de comeback compleet. Clubtopscorer Martijn Kaars was in twee instanties succesvol van dichtbij: 2-1. De periodetitel was daardoor erg dichtbij en na de rust stelde Volendam die definitief veilig. De thuisploeg breidde de marge uit via invaller Boy Deul en AS Monaco-huurling Francesco Antonucci: 4-1.

SC Cambuur - Jong Ajax 0-2

Toptalenten Sontje Hansen en Naci Ünüvar maakten hun opwachting in de wedstrijdselectie, en eerstgenoemde kreeg zelfs direct een basisplaats in Friesland. Het was echter Brian Brobbey die na een halfuur de score opende voor Ajax. De opgestoomde linksback Juan Familia-Castillo dribbelde naar binnen en bediende Brobbey met een steekpass; de spits rondde oog in oog met doelman Sonny Stevens koelbloedig af. Stevens voorkwam kort daarna de 0-2 van Jurgen Ekkelenkamp. Halverwege de tweede helft maakte de zestienjarige Ünüvar zijn entree als vervanger van Brobbey. Een hoofdrol speelde hij niet, maar Hansen wel: acht minuten voor tijd krulde de debutant de bal in de verre hoek achter Stevens.

NAC Breda - FC Den Bosch 1-2

Den Bosch had nog geen twee minuten nodig om de score te openen in de Noord-Brabantse derby. Na goed voorbereidend werk van Oussama Bouyaghlafen zette Ruben Rodrigues de bezoekers op voorsprong uit de allereerste aanval. Binnen het kwartier herstelde NAC echter de schade: een door Othman Boussaid opgezette aanval vanaf de linkerflank eindigde bij Finn Stokkers en die bracht zijn ploeg langszij. Zeven minuten voor rust kwam Den Bosch weer op voorsprong, toen Kevin Felida mogelijk in buitenspelpositie werd gelanceerd en Nick Olij verschalkte. Die stand bleef na de rust onveranderd en zodoende zegevierde Den Bosch voor het eest deze eeuw in Breda.

De Graafschap - Telstar 2-2

Een vroege mogelijkheid bleek niet besteed aan Jeremy Helmer, waarna het aantal grote kansen aan beide zijden afnam. Maar na 35 minuten was het Telstar dat de leiding greep: uit een corner kopte Benaissa Benamar de bal tegen de touwen. Het leer werd nog weggewerkt door De Graafschap, maar had de doellijn al gepasseerd. Na de rust creëerde De Graafschap veel gevaar en na een uur liet Stefan Nijland een grote kans op de gelijkmaker onbenut, toen hij vanbinnen het strafschopgebied hard op doelman Sven van der Maaten schoot. De zoektocht van De Graafschap naar de 1-1 sorteerde uiteindelijk toch het gewenste effect. Ralf Seuntjens en Mohamed Hamdaoui konden van dichtbij niet scoren, maar de bal viel voor de voeten van Leeroy Owusu en die vond de linkerbovenhoek. Het leek bij 1-1 te blijven, maar in de spectaculaire blessuretijd kwamen beide ploegen tot scoren: via Reda Kharchouch en Seuntjens werd het 2-2.

Helmond Sport - Go Ahead Eagles 1-2

Antoine Rabillard nam halverwege de eerste helft het openingsdoelpunt voor zijn rekening, al was dat vooral een kwestie van mazzel. Het was een curieuze treffer: doelman Stijn van Gassel was net op tijd om een te korte terugspeelbal onschadelijk te maken, maar schoot de bal vol tegen Rabillard, die het leer over de doellijn zag rollen. Tien minuten na de pauze kwam Helmond Sport op gelijke hoogte. Tibeau Swinnen stoomde op en haalde doeltreffend uit in de kruising. Maar aan de overzijde was het Jaroslav Navrátil die eveneens de kruising vond, nadat hij vanaf de linkerkant naar binnen trok, en daardoor nam Go Ahead de drie punten mee.

Jong PSV - FC Dordrecht 0-1

Het team van Claudio Braga sloeg elf minuten voor rust uit een omschakelmoment toe. Nelson Amadin schoot in eerste instantie op Mike van de Meulenhof, maar de rebound was een prooi voor Jari Schuurman: 0-1. Dat was ook meteen het laatste wapenfeit van een verder saaie ontmoeting, waarin de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie zodoende zijn tweede zege van het seizoen boekte. Jong PSV blijft zodoende op zestien punten staan en dat is een laagterecord voor de Eindhovense beloften op het op één na hoogste niveau.

Jong FC Utrecht - FC Eindhoven 2-2

De bezoekers kwamen vroeg op voorsprong via Marcelo Lopes; hij profiteerde van slecht verdedigen bij de Utrechtse beloften en verschalkte Fabian de Keijzer met een boogbal. De gelijkmaker kwam op naam van Justin Lonwijk, die zag hoe zijn van richting veranderde schot achter Ruud Winkels belandde. Een kwartier voor tijd leek de beslissing in de Domstad te vallen: de ingevallen Mohammed Mallahi speelde Bart Biemans uit en schoot hard de 2-1 tegen de touwen. Zes minuten voor het einde belandde een corner via Maarten Peijnenburg echter in het doel: 2-2.

NEC - Almere City FC 2-3

Een vervelende eerste helft voor NEC, dat in de twintigste minuut via Jonathan Okita de bovenkant van de lat raakte. Drie minuten later werd Almere voor het eerst gevaarlijk en betekende een zwabberbal van James Efmorfidis de 0-1. Tien minuten voor de pauze was ook de tweede Almeerse aanval raak en maakte Ricardo Kip er 0-2 van. Een eigen doelpunt van Radinio Balker, na een combinatie tussen Okita en Jellert van Landschoot, was de 1-2 na rust en Josef Kvida kopte uit een corner van Van Landschoot de 2-2 binnen. NEC kreeg echter een lesje van de bezoekers qua effectiviteit. Achttien minuten voor het einde kopte Thomas Verheijdt de bal knap via de binnenkant van de paal binnen.

TOP Oss - Excelsior 0-2

In de eerste helft hielden de teams van Klaas Wels en Ricardo Moniz elkaar in evenwicht, ondanks het grote verschil op de ranglijst. Het spel was na de onderbreking niet goed, maar wél spannend. Excelsior kwam maar niet goed in de wedstrijd, maar vertrok uiteindelijk toch met drie punten uit Oss. Een heerlijk schot van Joël Zwarts in de 73e minuut brak de ban en in de slotminuut viel ook nog de 0-2. Stijn Meijer werd weggestuurd door Ahmad Mendes Moreira, waarna hij werd gevloerd. Luigi Bruins faalde niet vanaf elf meter en zodoende boekte het team van Moniz de derde zege op rij.

Roda JC Kerkrade - Jong AZ 2-2

Hoewel het team van Jean-Paul de Jong in de eerste helft zeker uitzicht had op een doelpunt, was het Jong AZ dat na een half uur spelen de leiding nam. Richard Sedlácek kon in tweede instantie van dichtbij binnen schieten: 0-1. Roda slaagde er na rust aanvankelijk in om voor de ommekeer te zorgen. Yann Aurel Bisseck kopte uit een corner van Jordy Croux de 1-1 binnen en een heerlijke knal van laatstgenoemde was de 2-1. Thijs Oosting tikte echter op aangeven van Félix Correia de 2-2 binnen en daarna weerstond men een slotoffensief van de Limburgers.