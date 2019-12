Willem II blijft winnen en boekt exact negentien jaar later zeldzame uitzege

Willem II heeft een precies week na de daverende stunt bij Ajax opnieuw gewonnen. Het team van Adrie Koster zegevierde met 1-2 over sc Heerenveen en overnacht in ieder geval als de nieuwe nummer drie van de Eredivisie. Het is bovendien pas de tweede uitzege op de Friezen deze eeuw in de Eredivisie: na 13 december 2000 werd in het Abe Lenstra Stadion zes keer geremiseerd en tienmaal verloren.

In een aantrekkelijke eerste helft was het Willem II dat na negen minuten spelen de leiding nam. Vangelis Pavlidis speelde Sven Botman uit en schoot daarna de bal langs Warner Hahn: 0-1. Een vervelend begin voor Heerenveen, dat echter op zoek ging naar een gelijkmaker en in de twintigste minuut niet het geluk aan zijn zijde had. Jens Odgaard raakte via Timon Wellenreuther de paal. Eén minuut later was het alsnog raak voor de Friezen.

Botman vond Rodney Kongolo bij de tweede paal en de middenvelder, die vorige week ook tegen RKC Waalwijk had gescoord, kopte simpel het leer achter Wellenreuther: 1-1. Mitchell van Bergen probeerde Heerenveen op sleeptouw te nemen, maar twee pogingen van de aanvaller waren een makkelijke prooi voor Wellenreuther. Twee minuten voor rust viel de goal aan de andere kant: Mike Trésor Ndayishimiye knalde op heerlijke wijze de 1-2 in de bovenhoek.

In de tweede helft slaagde Heerenveen er niet in om de achterstand weg te poetsen. Het meeste gevaar van de noorderlingen was afkomstig van Odgaard, die Wellenreuther uit een lastige hoek niet kon passeerde en na een uur spelen ging zijn inzet voorlangs. Zeventien minuten voor het einde ging een inzet van Joey Veerman net naast. Enkele minuten voor het eindsignaal was het de paal die een tweede treffer van Pavlidis in de weg stond. Door het verlies blijft Heerenveen voorlopig op een vijfde plek staan.