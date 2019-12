Eintracht Frankfurt meldt zich maandag met eerste bod bij Sparta

Ragnar Ache kan een winterse transfer naar de Bundesliga maken. Eintracht Frankfurt heeft zeer concrete interesse in de aanvaller van Sparta Rotterdam en gaat volgens Voetbal International maandag een eerste bod bij de club uit Rotterdam-West neerleggen. Frankfurt is geen onbekend terrein voor de aanvaller van 21 jaar.

Ache zag het levenslicht in Frankfurt en zijn vader woont er nog. De aanvaller vertrok op tienjarige leeftijd uit Frankfurt, maar kan in januari naar zijn geboortestad terugkeren. Ache kwam in zijn debuut voor Duitsland Onder-21 bij meerdere clubs uit Duitsland en Italië in beeld en inmiddels wil technisch directeur Fredi Bobic van de huidige nummer elf van de Bundesliga niet langer wachten en actie ondernemen.

Het is onduidelijk welke vraagprijs Sparta hanteert voor de aanvaller en hoeveel de Duitsers willen betalen. Een paar maanden geleden wilde de club in ieder geval een miljoen euro voor Ache toucheren. Na vijftien duels waarin de aanvaller, die tot medio 2021 vastligt, goed was voor vijf goals en drie assists zal men zeker niet met minder genoegen nemen.

Het weekblad sluit niet uit dat Sparta eenzelfde constructie probeert af te dwingen als met Brentford voor Halil Dervisoglu. De aanvaller is door de Championship-club aangetrokken en direct voor een half jaar op Het Kasteel gestald. Mogelijk maakt Dervisoglu het seizoen af bij Sparta, dat ook rekening houdt met een winters vertrek van Lars Veldwijk.