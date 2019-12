Jonathan Biabiany komt na drie jaar met venijnige trap na aan Frank de Boer

Frank de Boer gaat de geschiedenisboeken in als de allerslechtste trainer ooit van Internazionale, zo verwacht Jonathan Biabiany. De buitenspeler onderhield een slechte relatie met zijn toenmalige trainer en neemt in gesprek met ITA Sport Press geen blad voor de mond als hij wordt gevraagd naar De Boer. "Voor mij was hij de slechtste trainer in de geschiedenis van Inter."

De Boer werd in de zomer van 2016 aangesteld bij Inter, maar mocht 84 dagen na zijn aanstelling alweer vertrekken. De samenwerking kwam nooit van de grond en dat is volgens Biabiany te wijten aan de speelstijl van De Boer. Het verbaasde de aanvaller, die inmiddels uitkomt voor Trapani in de Serie B, dan ook niet dat de Nederlander ook bij Crystal Palace snel werd ontslagen.

"Hij slaagde niet in Milaan, ging naar Crystal Palace en deed het daar nóg slechter. Zijn manier van voetballen schiet op alle vlakken tekort", oordeelt de 31-jarige Biabiany. Zelf stelde De Boer in maart van dit jaar dat hij in Italië te maken had met een 'verrotte groep'. Daar kan Biabiany geen begrip voor opbrengen. "Het deed me pijn om uit de mond van de trainer te horen dat we een verrotte groep waren. Ik had op geen enkel gebied een goede relatie met hem."

"Op voetbaltechnisch gebied niet en op andere vlakken ook niet", voegt hij eraan toe. "Ik heb nooit begrepen waarom hij me op de bank zette, maar het was duidelijk dat ik niet de enige was die dat niet begreep. Zelfs de spelers die altijd speelden, zeiden dat ze niets begrepen van de speelstijl van De Boer en dat hij altijd arrogant was." De Boer is tegenwoordig trainer van Atlanta United in de Verenigde Staten. In zijn eerste seizoen verloor hij de finale van de Eastern Conference, waardoor Atlanta niet de kans kreeg om de landstitel te prolongeren.