Van den Brom baalt van ex-Ajacied: ‘Dan is er ook geen excuus meer’

Vaclav Cerny maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar FC Utrecht. De aanvaller was zijn geringe uitzicht op speeltijd in de Amsterdamse hoofdmacht beu, maar ook in de Domstad is de concurrentie dit seizoen groot. Cerny mocht afgelopen weekeinde tegen FC Groningen voor het eerst sinds 4 augustus (!), in het uitduel met ADO Den Haag (2-4) in de basis verschijnen, maar hij scoorde geen voldoende bij John van den Brom.

“Vaclav is een speler die met een bepaalde verwachting hier naartoe is gekomen”, reageert de oefenmeester van FC Utrecht in gesprek met De Telegraaf. “In het begin heeft hij veel gespeeld, daarna was het moeizaam met wat korte invalbeurtjes, maar daarna kwam hij in een fase, waarin hij goed trainde en ook goed speelde bij Jong.” Van den Brom had dan ook meer verwacht van Cerny in het duel met de Groninges. “Dan zie je het toch niet. Dat vind ik jammer. Als je die kans krijgt, is er ook geen excuus meer en moet je die grijpen.”

“Je hoopt, dat hij het daadwerkelijk laat zien en in Groningen viel dat tegen.” Cerny erkent dat hij niet tevreden kan zijn over zijn verrichtingen in Groningen, waar met 0-1 werd gewonnen en de 22-jarige Tsjech 69 minuten speelde. “We kwamen daar om te winnen en dat is gelukt, maar als we het over mezelf hebben, dan kon het veel beter. Ik had veel dreigender willen zijn. Kansen creëren is toch iets wat ik zou moeten doen en dat lukte mij niet. Het was gewoon niet goed.”

“Als je na zo lang de kans weer krijgt baal je dat je na de wedstrijd niet het goede gevoel hebt, dat je jezelf bij het eerste ook hebt laten zien. Ik deed er alles aan om het te laten lukken, maar eerlijk gezegd is het hem niet geworden.” Tussen 4 augustus en afgelopen weekend mocht Cerny in de Eredivisie alleen invallen. Hij speelde wel negentig minuten in het bekerduel met Excelsior’31 (1-4).