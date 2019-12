FC Utrecht bereikt akkoord met doelman mét een verleden als spits

FC Utrecht heeft het contract van Maarten Paes opengebroken en verlengd. De 21-jarige doelman ligt daardoor nu tot de zomer van 2023 vast. De club heeft bovendien een optie op het verlengen van het nieuwe contract met nog één seizoen.

In de zomer van 2018 kwam Paes over van NEC, waarvoor hij op zes seizoenen had gespeeld. Voordat hij instroomde in de academie van de Nijmegenaren, speelde hij voor vv Union in Malden. Pas op relatief late leeftijd verruilde Paes daar een plek in de spits voor een kans onder de lat. Dat bleek een voltreffer.

Bij FC Utrecht werkte Paes zich in relatief korte tijd op tot eerste doelman. De sluitpost is daarnaast de vaste keeper van Jong Oranje, dat bezig is aan een feilloze EK-kwalificatiereeks. “De ontwikkeling van Maarten gaat snel. Hij werkt er keihard voor”, benadrukt technisch directeur Jordy Zuidam op de clubsite.

“Hij heeft een geweldig karakter en combineert dit met keeperstalent. We zijn erg gelukkig dat we zijn contract hebben verlengd en daarmee het vertrouwen naar de toekomst uitspreken naar elkaar.” Paes maakte vorig seizoen zijn debuut in de hoofdmacht en speelde daarnaast negen duels in de Keuken Kampioen Divisie. Deze voetbaljaargang stond hij in zestien Eredivisie-duels onder de lat.