Vrijdag, 13 December 2019

Manchester City slaat toe bij teleurgesteld Barcelona

AS Roma is in gesprek met AC Milan over een eventuele ruildeal. I Giallorossi willen Hakan Çalhanoglu graag overnemen en zouden Cengiz Ünder, Diego Perotti of Amadou Diawara in een mogelijke transfer kunnen betrekken. (Corriere dello Sport)

Mattia Caldara gaat AC Milan in januari wellicht op huurbasis verlaten. De verdediger, die de afgelopen tijd met blessureleed kampte, is in beeld bij zijn oude club Atalanta. (Diverse Italiaanse media)

Barcelona lijkt Juan Larios kwijt te raken aan Manchester City. De vijftienjarige linksback wordt in Catalonië gezien als een groot talent, maar een poging om zijn contract te verlengen is op niets uitgelopen. (Sport)

Nikola Kalinic kan ondanks zijn moeizaam verlopende dienstverband bij AS Roma in de Serie A blijven. De van Atlético Madrid gehuurde spits maakt in januari mogelijk de overstap naar Bologna of naar zijn voormalige werkgever Fiorentina. (Corriere dello Sport)

Internazionale heeft Chelsea een aanbieding gedaan voor Marcos Alonso. I Nerazzurri willen de linksback in eerste instantie voor twee à drie miljoen euro huren, met de optie om hem voor twintig miljoen definitief in te lijven. (Diverse Italiaanse media)