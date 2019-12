Verbazing in Groningen na onthulling captain: ‘Vraag me af hoe handig dat is’

Mike te Wierik speelt sinds 2017 voor FC Groningen en de verdediger is in die periode uitgegroeid tot een belangrijke schakel. De Trots van het Noorden wil het aflopende contract van de aanvoerder dan ook graag verlengen en de twee partijen zijn inmiddels met elkaar in gesprek, zo bevestigt Te Wierik vrijdag tegenover RTV Noord. Deze onthulling leidt echter ook weer tot verbazing bij zijn werkgever.

“De club heeft de intentie uitgesproken om mijn contract te verlengen en daarover gaan we in gesprek. Dat zal de komende weken wel op gang gaan komen en dan gaan we kijken wat daaruit komt”, is hij open over zijn toekomstplannen. “Als er uit de aanbieding waardering spreekt, dan gaan we in gesprek. Ik heb het in Groningen in ieder geval erg naar mijn zin, maar ik ben ook 27. Mocht ik een meerjarig contract tekenen, dan loop ik aan het eind tegen de dertig en moet je je ook afvragen of je dan nog een stap kan maken.”

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus is namens FC Groningen bezig met de contractverlenging en het komt voor de bestuurder als een kleine verrassing dat Te Wierik de gang van zaken inmiddels openbaar heeft gemaakt: “Als je met elkaar in gesprek gaat over een contract, dan vind ik dat je dat niet in de media moet gaan roepen. Maar dat is zijn keuze.”

“Mochten we er niet uitkomen dan weet ik wel hoe de supporters het gaan zien, want dan is het natuurlijk een geldkwestie. Als ik door zijn bril kijk, dan vraag ik me af hoe handig het is”, waarschuwt hij Te Wierik ook. Fledderus is desondanks positief over de verdediger, die hij omschrijft als een ‘cultuurbewaker’: “Het is een prima verdediger die altijd een voldoende scoort. We zijn dit jaar, maar ook vorig jaar, verdedigend goed. In ieder geval hebben we voldoende redenen om met Mike in gesprek te gaan.”