Sergiño Dest kan na keuze voor Verenigde Staten tegen Oranje spelen

Het Nederlands elftal speelt zijn eerste wedstrijd van 2020 tegen de Verenigde Staten, zo maakt de KNVB vrijdagmiddag bekend via de officiële kanalen. Oranje treft de Amerikanen op donderdag 26 maart in het Philips Stadion te Eindhoven. Voor Sergiño Dest kan het treffen bovendien een speciale wedstrijd worden: de verdediger van Ajax maakte onlangs zijn keuze tussen Team USA en het Nederlands elftal en kan nu juist tegen Oranje aantreden.

De eerste wedstrijd van Oranje in het kalenderjaar vindt plaats in het Philips Stadion en begint om 20.45 uur. Het is de zesde ontmoeting tussen het Nederlands elftal en de nationale ploeg van de Verenigde Staten. Nederland wist viermaal te winnen. De laatste clash tussen beide landen, in juni 2015, eindigde echter in een 3-4 zege voor de Amerikanen. De formatie van bondscoach Gregg Berhalter bezet plaats 22 op de FIFA-ranglijst. Oranje staat acht plaatsen hoger.

De voorbereiding op het EK van volgend jaar begint steeds meer vorm te krijgen. De KNVB maakte onlangs wereldkundig dat ook Spanje een van de sparringpartners is op weg naar het eindtoernooi. La Roja komt op zondag 29 maart in actie tegen Oranje, drie dagen na het treffen met de Verenigde Staten. Voor de vriendschappelijke interland in de Johan Cruijff ArenA zijn in de eerste week al 16.000 toegangsbewijzen verkocht.

Dest twijfelde lange tijd tussen Oranje en de Verenigde Staten, maar hakte eind oktober de knoop door. De vleugelverdediger van Ajax had gesproken met bondscoach Ronald Koeman, die in hem een toekomstige international zag. Na een zorgvuldige afweging liet Dest via de officiële kanalen van Ajax weten dat hij toch meer heil zag in een interlandloopbaan bij Team USA. "Het was heel moeilijk. Ik heb lang nagedacht. Spelen voor Amerika voelt goed, ik heb daar in jeugdteams gespeeld, ze hebben me altijd met open armen ontvangen. Bij Oranje zou ik met betere spelers spelen, de beste ter wereld. Het zou geweldig zijn. Maar mijn gevoel zegt Amerika", aldus de rechtsback.