Van Bommel gepikeerd: ‘Zou ik niet eens antwoord op moeten geven’

PSV sloot de Europese campagne donderdag af met een teleurstellend 1-1 gelijkspel tegen Rosenborg BK. Veel tijd om te treuren is er echter niet in Eindhoven, want zondag wacht de confrontatie met Feyenoord in De Kuip. Trainer Mark van Bommel weet dat PSV het traditioneel lastig heeft in Rotterdam-Zuid, maar wil desondanks dat zijn spelers zondag 'lef en durf' tonen.

Van Bommel ziet voordelen in de tegenvallende prestaties van PSV in de afgelopen periode. De Limburgse coach denkt namelijk dat zijn spelersgroep door een belangrijk leerproces gaat. "Laat duidelijk zijn dat ik me hier niet achter probeer te verschuilen", benadrukt de oefenmeester via de officiële kanalen van PSV . "Ik maak dit als coach ook voor het eerst mee en ik moet hen daar zo goed mogelijk op voorbereiden. Ik heb het gevoel dat de spelers alles voor me willen doen. Anders was ik allang weggeweest."

PSV wist al zes uitduels op rij niet te winnen en heeft het bijna elk jaar zeer lastig in De Kuip, weet ook Van Bommel. Resultaten uit het verleden zeggen hem desondanks lang niet alles. "We moeten daar met lef en durf naar toe. Uitstraling. Laten zien dat we kunnen voetballen zoals we willen. Of ik een zege eis? Als je iets eist, staat er een straf op als je het niet bereikt." Van Bommel is sowieso geen liefhebber van grote uitspraken. "Voetbal gaat immers altijd alleen om winnen."

Van Bommel verwacht een aanvallend ingesteld Feyenoord, met de nodige druk naar voren. "Dat gaat gebeuren, dat weet je. Feyenoord drukt altijd. Daar moet ik de jongens zo goed mogelijk op voorbereiden. Op welke manier? Dat heeft met momenten te maken. Details." De PSV-coach denkt niet dat een nederlaag in De Kuip catastrofaal hoeft te zijn voor zijn toekomst als trainer in Eindhoven. "Het enige dat ik kan doen is mijn spelers zo goed mogelijk voorbereiden. Met andere dingen ben ik niet bezig. Daar heb ik echt geen tijd voor." Michal Sadílek en Ritsu Doan zijn vanwege uiteenlopende blessures nog twijfelgevallen. Van Bommel beslist in een later stadium over hun inzetbaarheid tegen Feyenoord.

Het duel met Feyenoord speelde de laatste dagen op de achtergrond al een rol, ondanks het feit dat PSV donderdag eerst tegen Rosenborg moest aantreden. "Ik heb natuurlijk beelden van Feyenoord bekeken, ik weet hoe ze ongeveer spelen. Alleen specifiek heb ik ze nog niet bekeken, want ik ben met Rosenborg bezig geweest." Van Bommel voelt nog steeds de volledige steun van de PSV-directie. De vraag hierover tijdens het persmoment zorgt voor ergernis bij de oefenmeester."Eigenlijk zou ik daar niet eens antwoord op moeten geven. Hoe zou je kunnen functioneren als je naar De Kuip gaat en het kan je laatste wedstrijd zijn? Dat kan toch niet."