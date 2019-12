‘Toekomstige topmanager’ Pepijn Lijnders volgt voorbeeld Klopp

Jürgen Klopp verbond vrijdag zijn toekomst aan Liverpool en ook zijn assistenten hebben nieuwe contracten getekend bij de koploper van de Premier League. Peter Krawietz en Pepijn Lijnders liggen nu, tot grote vreugde van Klopp zelf, tot medio 2024 vast bij de Champions League-houder. “Het was enorm belangrijk voor mij dat mijn staf ook tot een akkoord zou komen met de club”, laat de Duitse manager weten via de officiële kanalen van the Reds.

“Als zij niet bereid waren geweest om zich langer aan de club te verbinden, was ik eerlijk gezegd ook niet in staat geweest om dit te doen. Het is een zegen geweest dat ik omringd ben met zo’n geweldige staf, op dit gebied voel ik me echt de gelukkigste manager in de wereld”, gaat Klopp verder. “Peter en Pep hebben net zoveel als ik bijgedragen aan de ontwikkeling van dit team en hoewel ik als de manager door velen wordt gezien als het gezicht van de club, is hun expertise en input van onschatbare waarde geweest.”

Klopp verlengt bij Liverpool

Krawietz werkte al bij FSV Mainz 05 en Borussia Dortmund samen met Klopp en volgde de Duitse oefenmeester in oktober 2015 naar Anfield. Lijnders was toen al werkzaam bij Liverpool, dat hem in 2014 oppikte bij FC Porto. Nadat de trainer even op eigen benen had gestaan als hoofdcoach van NEC, keerde hij vorig jaar weer terug naar Engeland: “Wat kan ik over hem zeggen? Wat hij niet over voetbal weet, is het ook niet waard om te leren! Ik heb nog nooit iemand ontmoet die meer toegewijd of gepassioneerder is over deze sport.”

“Ik leerde hem pas kennen toen ik hier bij Liverpool kwam werken, maar ik werd meteen verliefd op zijn aanstekelijke inzet en zijn kennis van het spel. Hij ging daarna even weg en keerde vervolgens terug in een meer leidinggevende rol, daarna is hij helemaal opgebloeid. Hij zal in de toekomst een topmanager worden, maar in de tussentijd ben ik dankbaar dat hij bij ons zit”, is Klopp lovend over de 36-jarige Nederlander.