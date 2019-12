Tagliafico kan tegen AZ aansluiten bij select gezelschap van Ajax

De spelersgroep van Ajax was "bovenmatig teleurgesteld" na de uitschakeling in de groepsfase van de Champions League, zo zei Erik ten Hag vrijdag op de persconferentie. De trainer gaf zijn spelers 24 uur om te rouwen, waarna het vizier gericht moet op de wedstrijd tegen AZ. De Alkmaarders kregen donderdag een klap te verwerken op Old Trafford, waar Manchester United met 4-0 te sterk was. Zondag staan de nummers één en twee tegenover elkaar in Alkmaar. Opta beschouwt voor op de kraker in het AFAS Stadion, zondag vanaf 16.45 uur.

o Alleen PSV (tien), FC Utrecht (tien) en Vitesse (acht) wonnen deze eeuw meer thuisduels met Ajax in de Eredivisie dan AZ (zeven), dat tevens de laatste thuis-ontmoeting met de Amsterdammers won: 1-0.

o AZ en Ajax treffen elkaar voor de vierde keer in de Eredivisie-historie als nummers één en twee van de competitie; de laatste keer dat dit gebeurde was op 1 november 2003, toen koploper Ajax thuis met 3-2 te sterk was voor AZ.

o Alleen AZ hield dit Eredivisie-seizoen vaker de nul (twaalf keer) dan Ajax (zes keer, met FC Groningen); AZ deed dit zes keer in eigen huis terwijl Ajax dit pas één keer lukte in een uitduel.

o Geen ploeg had dit Eredivisie-seizoen op basis van Expected Goals zo weinig tegendoelpunten mogen verwachten als AZ (14,7 – gevolgd door Ajax), terwijl Ajax juist de meeste Expected Goals voor noteerde (51,9 – gevolgd door AZ).

o Oussama Idrissi kwam in zestien competitieduels dit seizoen al vaker tot scoren (negen keer) dan in zijn 32 Eredivisie-wedstrijden in het afgelopen seizoen (acht keer).

o Alleen Dusan Tadic (63 - 12 assists) en Hakim Ziyech (54 - 11 assists) creëerden dit Eredivisie-seizoen meer kansen voor hun teamgenoten dan Calvin Stengs (39 - 7 assists).

o Ajax is voor de tweede keer ooit in minstens negentien uitduels op rij in alle competities ongeslagen (14 overwinningen, 5 keer gelijk - eerder 34 uitduels op rij in 1995); de laatste keer dat de hoofdstedelingen een uitduel verloren was in Alkmaar, op bezoek bij AZ (17 maart 2019).

o De laatste keer dat Ajax opeenvolgende Eredivisie-wedstrijden verloor was in februari 2015, toen leden de Amsterdammers achtereenvolgens een nederlaag tegen Vitesse en AZ.

o Hakim Ziyech was direct betrokken bij tien Eredivisie-goals tegen AZ (5 goals, 5 assists); alleen Luuk de Jong (12) was deze eeuw bij meer Eredivisie-goals direct betrokken tegen de ploeg uit Alkmaar.

o Nicolás Tagliafico won 49 van zijn 59 Eredivisie-duels; hij kan de derde speler ooit worden met vijftig zeges uit zijn eerste zestig Eredivisie-wedstrijden, na Horst Blankenburg (59, voor Ajax) en Arie Haan (60, voor Ajax).

Expected Goals Ajax en AZ

Ajax en AZ zijn dit seizoen tot dusver de ploegen met de meeste punten en doelpunten. Ook kregen de twee lclubs het minste aantal doelpunten tegen. Kijkend naar de Expected Goals scoren de Amsterdammers het hoogst, terwijl AZ wat betreft de Expected Goals tegen de baas zijn.





Expected Goals Aantal Expected Goals tegen Aantal Ajax 51,9 AZ 14,7 AZ 38,5 Ajax 15,7/td> Feyenoord 33,2 PSV 18,4 PSV 32,1 FC Utrecht 20,2 FC Utrecht 29,1 Feyenoord 20,4

Dusan Tadic (63) en Hakim Ziyech (54) zijn de spelers die in de Eredivisie de meeste kansen voorbereidden dit seizoen. De twee aanvallers van Ajax worden gevolgd door Calvin Stengs, die tot dusver 39 keer aan de basis stond van een kans van een ploeggenoot. Met Myron Boadu beschikt AZ over de speler die de grootste kansen kreeg.

De jonge AZ-spits staat op een Expected Goals-waarde van 12,1, het aantal doelpunten dat we volgens Opta redelijkerwijs van de spits van de Alkmaarders mochten verwachten. “Het laat zien dat Boadu veel aanzienlijke kansen aangereikt kreeg van zijn medespelers, terwijl de jonge aanvaller zelf ook in de juiste posities komt”, aldus het statistienbureau.