Ten Hag: ‘Hij was heel bruikbaar, maar praktijk was dat anderen beter waren’

Ajax werd dinsdag door Valencia uitgeschakeld in de Champions League, maar lang hebben de Amsterdammers niet om hierbij stil te staan. Zondag staat namelijk de kraker tegen nummer twee AZ op het programma en de Alkmaarders kunnen bij winst op gelijke hoogte komen met de ploeg van trainer Erik ten Hag.

De oefenmeester zat donderdagavond voor de buis toen AZ met 4-0 het onderspit dolf in de Europa League tegen Manchester United en hij heeft daar het een en ander van opgestoken: “AZ heeft een uitstekende ploeg, die heel goed in elkaar zit. Dat is duidelijk”, laat hij vrijdagmiddag optekenen tijdens een persmoment. “Je ziet echter ook twee verschillende helften.”

Ten Hag: 'Frustrerend dat we juist in deze fase Promes, Neres en Labyad missen'

“We hebben duidelijk de kracht van AZ kunnen zien, maar ook de zwakte. Je ziet waar je ze moet pakken en dat helpt zeker mee. Je moet inderdaad gas geven, dat hebben we in de fase na de rust gezien”, legt Ten Hag uit. AZ incasseerde toen in een tijdsbestek van elf minuten vier tegentreffers. De trainer gaat er echter niet van uit dat de ruime nederlaag van de opponent van zondag zijn team enorm gaat helpen: “Nee, ik ga uit van de kracht van mijn eigen ploeg. Ik heb niet zoveel met AZ te maken op dat vlak.”

Het treffen met AZ betekent ook een weerzien met Dani de Wit, die Ajax afgelopen zomer inruilde voor de Alkmaarders. Voor Ten Hag komt het niet als een verrassing dat De Wit een goede indruk maakt bij zijn nieuwe werkgever: “Het is niet voor niets dat hij er een tijd bij heeft gezeten, hij was ook heel erg bruikbaar. De praktijk was echter dat anderen beter waren. Voor een speler wordt het lastig om lang met zo’n situatie om te gaan. Vandaar dat hij voor deze weg heeft gekozen.”