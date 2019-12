Ten Hag heeft goed en slecht nieuws en hint naar winteraankopen Ajax

Erik ten Hag heeft ernstige twijfels over het meespelen van Quincy Promes zondag tegen AZ. De aanvaller, die vanwege een spierblessure de duels met Willem II (0-2) en Valencia (0-1) al miste, stond ook vrijdag niet op het trainingsveld van Ajax. Ten Hag geeft de hoop nog niet op, maar het meespelen van Promes in Alkmaar lijkt zeer twijfelachtig te zijn. Daarnaast laat de Ajax-coach zich uit over eventuele winteraankopen.

"We kunnen niet met honderd procent garantie zeggen dat hij er niet bij is, maar we hebben er niet heel veel hoop op", laat Ten Hag vrijdagmiddag weten op de persconferentie voorafgaand aan het treffen met AZ. De 27-jarige aanvaller raakte twee weken geleden geblesseerd in de uitwedstrijd tegen FC Twente (2-5). In de thuisduels met Willem II en Valencia werd zijn plaats ingenomen door Noa Lang.

Ten Hag lijkt niet te rekenen op Promes, maar over Hakim Ziyech en Nicolás Tagliafico is hij een stuk positiever gestemd. De middenvelder en de verdediger kampen met klachten, maar lijken op tijd fit voor de Eredivisie-kraker van zondag tegen AZ. "Maar waar ik van Quincy zeg dat ik zeker weet dat hij bijna niet speelt, ga ik er bij hen vanuit dat ze wel spelen", aldus Ten Hag. Het eerste fluitsignaal in Alkmaar klinkt zondag om 16.45 uur.

Ten Hag: 'Frustrerend dat we juist in deze fase Promes, Neres en Labyad missen'

In een eerder stadium zei Ten Hag nog dat aankopen in januari niet noodzakelijk zijn voor Ajax, maar door de recente blessureperikelen lijkt hij een ander standpunt in te nemen. "Er zijn wel wat dingen veranderd, we zullen dat heel goed moeten gaan bekijken. Club-breed de koppen bij elkaar steken. Dan bedoel ik ook medisch; wat kunnen we verwachten? Dan zouden we ons beleid kunnen heroverwegen. Maar dan moeten er wel spelers beschikbaar zijn…We weten hoe lastig dat is."

Eventuele tussentijdse aankopen hebben volgens Ten Hag verband met onder meer het herstel van David Neres, die vanwege een knieblessure dit kalenderjaar niet meer in actie komt. "We moeten analyseren en conclusies trekken over hoe snel iemand van waarde kan zijn. Dat geldt niet alleen voor Neres, maar ook voor Zakaria Labyad en Promes. We moeten weten hoe we opgesteld zijn", aldus Ten Hag.