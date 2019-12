BILD: Ajax scout Bundesliga-sensatie met onduidelijke contractsituatie

Ajax kijkt in de Bundesliga naar eventuele versterkingen voor de aanvalslinie. BILD meldt vrijdag namelijk dat scouts van de Amsterdamse club zaterdag op de tribune zitten bij het uitduel van 1. FC Union Berlin met SC Paderborn, met speciale aandacht voor Sebastian Andersson. De 28-jarige aanvaller is dit seizoen een van de revelaties in het Duitse voetbal.

De promovendus uit Berlijn staat na veertien wedstrijden op een verdienstelijke tiende plaats in de Bundesliga, een prestatie die velen voorafgaand aan het seizoen niet hadden voorspeld. Andersson, die dertien maal een basisplaats had in competitieverband, heeft een belangrijk aandeel in het succes van de hoofdstedelingen. De Scandinavische spits staat op acht doelpunten en deelt met Marco Reus de vierde plaats in het topscorersklassement. Alleen Robert Lewandowski (zestien), Timo Werner (vijftien) en Rouwen Hennings (tien) scoorden nog vaker dan Andersson.

Ajax is niet de enige club met belangstelling voor Anderssson, want BILD brengt de topschutter van Union Berlin ook in verband met Villarreal, Celtic, Brighton & Hove Albion en verschillende clubs uit de Bundesliga. Alle deze clubs sturen naar verluidt ook scouts naar het uitduel met Paderborn van zaterdag. Trainer Urs Fischer blijft rustig onder de interesse in zijn aanvaller. "Ik ken geen angst, want hij speelt momenteel nog gewoon bij ons. Ik hoop dat hij in de laatste drie wedstrijden voor de winterstop trefzeker is. Dat is het enige dat telt voor mij. Daarnaast zijn we goed voorbereid."

Er is evenwel onduidelijkheid ontstaan rondom het contract van Andersson in Berlijn. De trefzekere aanvaller leek een contract tot medio 2020 te hebben bij Union Berlin, maar de club neemt volgens BILD een ander standpunt in en wil sowieso een transfersom zien, omdat zij er zeker van zijn dat zijn verbintenis langer doorloopt. Andersson, die eerder in Duitsland voor 1. FC Kaiserslautern speelde, draagt sinds 2018 het shirt van die Eisemen.