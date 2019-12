Advocaat jaagt op eerste Eredivisie-zege op PSV sinds 2 november 1988

Feyenoord verloor in de Eredvisie onder trainer Dick Advocaat nog geen enkele wedstrijd en krijgt zondagmiddag bezoek van PSV, dat dit seizoen veel moeite heeft om de punten buitenhuis te pakken. De laatste uitzege in de Eredivisie dateert van 29 september. Waar de Rotterdammers de uitwedstrijd in de Europa League tegen FC Porto (3-2 verlies) in de benen hebben, kwam PSV donderdag nog in actie tegen Rosenborg BK (1-1). Opta beschouwt voor op het duel in De Kuip, zondag vanaf 14.30 uur.

o Feyenoord won dit decennium zeven van de negen thuisduels in de competitie met PSV (twee keer verlies), tegen slechts drie teams boekten de Rotterdammers in deze periode meer Eredivisie-zeges in eigen huis: acht, tegen Heracles Almelo, Vitesse en FC Groningen.

o Feyenoord wist voor het eerst dit seizoen de nul te houden in twee opeenvolgende Eredivisie-wedstrijden, de laatste keer dat de Rotterdammers dat in drie competitieduels op rij deden was in februari 2017 (toen 6 op rij).

o Feyenoord is dit seizoen de meest onderpresterende Eredvisie-ploeg op basis van Expected Goals (xG van 33,2 en 27 doelpunten – verschil van 6,2) terwijl PSV juist het meest overpresterende team is (xG van 32,1 en 37 doelpunten – verschil van 4,9).

Voorbeschouwing: Feyenoord - PSV

o Alleen bij PSV (37) werden dit Eredivisie-seizoen meer wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd daarvoor doorgevoerd dan bij Feyenoord (32), dat in de laatste twee duels voor het eerst dit seizoen met dezelfde elf namen aan de aftrap stond.

o Nicolai Jörgensen maakte twee van de laatste drie Eredivisie-goals van Feyenoord tegen PSV en kan de vierde Feyenoord-speler deze eeuw worden met drie competitietreffers tegen de Eindhovenaren, na Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt en Graziano Pellè.

o Dick Advocaat won slechts één van de elf Eredivisie-ontmoetingen met PSV als trainer (twee keer gelijk, acht keer verlies): op 2 november 1988 versloeg hij de Eindhovenaren in dienst van Haarlem met 2-0.

o PSV wacht voor het eerst sinds december 2013 al minimaal vier uitwedstrijden in de Eredivisie op een zege (twee keer gelijk, twee keer verlies), toen bleef de ploeg uit de Lichtstad zeven wedstrijden buitenshuis zonder zege en was Feyenoord de laatste tegenstander in die reeks.

o PSV won dit kalenderjaar maar vier van de veertien competitieduels met teams die aan het begin van de speeldag in het linkerrijtje stonden (vijf keer gelijk, vijf keer verlies).

o Ibrahim Afellay was in negen Eredivisie-wedstrijden tegen Feyenoord direct betrokken bij zeven doelpunten (drie goals, vier assists), meer dan tegen elke andere tegenstander.

o Steven Bergwijn (twee goals, een assist) en Gastón Pereiro (drie goals, een assist) waren direct betrokken bij zes van de laatste zeven Eredivisie-goals van PSV tegen Feyenoord; twee van de laatste drie Eredivisie-goals van PSV in De Kuip werden gemaakt door Bergwijn.