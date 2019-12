Solskjaer roemt United-talent: ‘Eén van de beste die ik ooit heb gezien’

Manchester United sloot de groepsfase van de Europa League donderdag af met een 4-0 overwinning op AZ en Mason Greenwood had met twee doelpunten een groot aandeel in de ruime zege van the Red Devils. Manager Ole Gunnar Solskjaer is lovend over de pas achttienjarige aanvaller, die in de ogen van de Noorse keuzeheer zelfs verder is dan Wayne Rooney in zijn beginjaren op Old Trafford.

"Wat ik over Mason zeg is waarschijnlijk al eerder naar voren gebracht", stelt Solskjaer op de aansluitende persconferentie. "Morgen op de training zal hij waarschijnlijk nog wel een paar doelpunten maken, zo zit Mason in elkaar. Hoe dichter hij bij het doel van de tegenstander komt, hoe gevaarlijker hij wordt. Mason is tweebenig en een nachtmerrie voor elke verdediger. Hij moet zich echter nog wel ontwikkelen om een nog betere aanvaller te worden."

Solskjaer heeft hoge verwachtingen van Greenwood, die in de Europa League tot dusver tot vier doelpunten wist te komen. "Ik heb met een aantal geweldige spelers samengespeeld in mijn tijd als voetballer", aldus de manager uit Noorwegen, die tussen 1996 en 2007 voor Manchester United uitkwam. "Ik heb bijvoorbeeld samengespeeld met Wayne Rooney, maar op het gebied van afwerken is Mason een van de beste spitsen die ik ooit heb gezien."

Ploeggenoot Juan Mata deelt het enthousiasme van Solskjaer. "Elke keer als Mason speelt, dan scoort hij ook", vertelt de Spaanse middenvelder aan de BBC. "Op trainingen raakt hij de bal niet een zo vaak aan, maar het is een dodelijke afmaker en een echte killer in het strafschopgebied van de tegenstander. Het is een geweldige jongen en ik ben dan ook erg blij voor hem."

Oud-speler Owen Hargreaves, tegenwoordig analist van BT Sport dicht Greenwood een grote toekomst toe. "Ik vind het geweldig om hem als afmaker aan het werk te zien. Het is echt een natuurtalent. Met Marcus Rashford heeft hij ook een geweldig rolmodel. Mason gaat een ster worden, daar heb ik geen twijfels over." Voormalig Manchester United-aanvaller Michael Owen, dezer dagen ook actief als analyticus, is het roerend eens met Hargreaves. "Het lijdt geen twijfel dat Mason voor een hele lange tijd een topspeler zal zijn."