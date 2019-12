Vrijdag, 13 December 2019

Italiaanse top aast op voormalig PSV-talent

Manchester United heeft vertrouwen in de komst van Jadon Sancho in januari. Ook Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Barcelona en Chelsea hebben interesse in de buitenspeler van Borussia Dortmund. (Daily Mirror)

Jack Rodwell probeert bij Sheffield United een contract in de wacht te slepen. De middenvelder is clubloos na zijn vertrek bij Blackburn Rovers afgelopen zomer. (The Telegraph)

Gianluca Scamacca heeft de interesse gewekt van Juventus, AC Milan, Napoli en Benfica. De ex-middenvelder van PSV en PEC Zwolle wordt door Serie B-club Ascoli gehuurd van Sassuolo en maakte vijf goals in zijn eerste elf duels. (Diverse Italiaanse media)

Napoli meldt zich in de winterstop bij Lille OSC voor twee talentvolle spelers. De Italianen willen zich versterken met zowel linksback Domagoj Bradaric als verdedigende middenvelder Boubakary Soumaré. (Corriere dello Sport)

Crystal Palace heeft een prijskaartje van circa 95 miljoen euro om de nek van Wilfried Zaha gehangen. De buitenspeler staat hoog op het wensenlijstje van Chelsea. (London Evening Standard)