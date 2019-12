Enorme financiële verschillen tussen Ajax, PSV en Feyenoord in Europa

Feyenoord en PSV nemen afscheid van de Europa League met een winst van onder de tien miljoen euro. De Rotterdammers werden donderdagavond uitgeschakeld door een 3-2 uitnederlaag tegen FC Porto, terwijl de ploeg van trainer Mark van Bommel na speelronde vijf al geen kans meer had op overwintering in het tweede clubtoernooi van Europa.

PSV werd in de voorronde van de Champions League uitgeschakeld door FC Basel en plaatste zich vervolgens ten koste van FK Haugesund voor de Europa League. Deze twee ontmoetingen leverde de club volgens het Eindhovens Dagblad totaal 660.000 euro op. Door het bereiken van de groepsfase ontving de huidige nummer drie van de Eredivisie nog eens 5,8 miljoen euro.

In de groepsfase was een overwinning goed voor een bonus van 570.000 euro en een gelijkspel 190.000 euro. PSV won van Sporting Portugal en Rosenborg, en speelde gelijk tegen LASK Linz en Rosenborg. Zodoende verdiende de selectie nog eens 1.520.000 euro voor de club. Het regionale dagblad schat dat PSV in totaal iets meer dan negen miljoen euro overhoudt aan het Europese sezoen. Dat bedrag is een stuk lager dan de vorige jaargang, toen PSV 34 miljoen euro verdiende in de Champions League.

Feyenoord houdt in totaal ongeveer zes miljoen euro over aan de groepsfase van de Europa League. AZ, dat zich wel plaatste voor de laatste 32 ploegen in het toernooi, verdiende tot dusver 8,5 miljoen euro. Ajax is dit seizoen de grootverdiener, want de Amsterdammers verdienden ondanks de uitschakeling in de Champions League bijna zestig miljoen euro. Dat bedrag kan nog verder oplopen, aangezien de club zich na de winterstop meldt in de Europa League.