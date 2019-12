‘MLS-transfer van de baan; Feyenoord en Twente sluiten nieuwe deal’

Calvin Verdonk vertrekt in januari niet naar LA Galaxy en maakt het seizoen vrijwel zeker af bij FC Twente, zo meldt TC Tubantia. De linksback speelt sinds afgelopen zomer op huurbasis in Enschede. Aanvankelijk zou de Feyenoord-verdediger in de winterstop de overstap naar de Major League Soccer maken, maar die overgang is volgens het regionale dagblad van de baan.

De deal tussen Feyenoord en FC Twente wordt zo goed als zeker verlengd tot medio 2020. Daarmee zet Verdonk definitief een streep door een winterse overstap naar LA Galaxy, de club die in augustus nog interesse toonde. “Ik heb gehoord dat transfers daar wat ingewikkelder zijn dan in Nederland. Het is even afwachten wat ik ga doen in januari”, zei Verdonk afgelopen zomer nog tegen FOX Sports.

De back, dit seizoen goed voor veertien wedstrijden en een doelpunt voor FC Twente, stak niet onder stoelen of banken dat hij graag de oversteek naar de Verenigde Staten zou maken. “Ja natuurlijk. Dat heb ik tegen mijn zaakwaarnemer gezegd. Hij is in contact en eigenlijk kan ik er niet meer over zeggen. Het is een mooi land. Het lijkt me prachtig om daar te spelen en te wonen. Ik denk dat jij er toch ook wel naartoe zou willen? Heel veel mensen zullen dat wel willen.”

In tegenstelling tot Verdonk trekt Lukas Browning de deur van de Grolsch Veste in januari wel achter zich dicht. De Zweedse centrumverdediger maakt de overstap naar Örgryte IS uit Göteborg. Hij kwam in 2017 terecht in Enschede en stond nog tot aan het einde van dit seizoen onder contract. Desondanks laat Twente hem transfervrij gaan.