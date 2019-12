Stam zette Feyenoorder uit selectie: ‘Er is nooit tegen me gesproken’

Yassin Ayoub heeft zich kritisch uitgelaten over Jaap Stam, die eerder dit seizoen opstapte als trainer van Feyenoord. Ayoub belandde onder de oud-verdediger op een zijspoor en hij baalt van de manier waarop Stam met hem omging. De middenvelder, die donderdagavond tegen FC Porto (3-2 verlies) als invaller binnen de lijnen kwam, kijkt kort terug op zijn periode onder Stam.

Ook onder Dick Advocaat hoeft Ayoub niet op een basisplaats te rekenen. In de Eredivisie kwam hij tot dusver niet verder dan 44 speelminuten, terwijl hij in de Europa League twee keer mocht invallen. Tegen Porto kwam hij twintig minuten voor tijd binnen de lijnen als vervanger van Jens Toornstra. Het was even geleden dat Ayoub speelminuten mocht maken in de hoofdmacht. “Ik weet zelf niet waar dat aan gelegen heeft", aldus de 25-jarige middenvelder in gesprek met FOX Sports. "Ik heb al eens aangegeven dat ik altijd mijn best heb gedaan en hard heb getraind.”

Onder Stam was Ayoub uit beeld geraakt. “Soms zit je er mentaal doorheen, bijvoorbeeld toen Stam er was", vertelt hij openhartig. "Toen werd er niet echt naar me omgekeken. Ik ben uit de selectie gezet en er is nooit tegen me gesproken. Het maakte niet uit wat ik deed. Ik liep er gewoon bij. Dat is jammer, maar het is geweest. Ik kijk niet meer naar het verleden.”

Advocaat gaf eerder al aan dat hij het vreemd vindt dat Ayoub niet speelde bij Feyenoord. Onder de huidige trainer komt hij wat vaker in actie. “Het harde trainen van dit jaar beloont zich nu. Dick was verbaasd dat de vorige trainer me niet heeft gebruikt, ook niet als invaller. Ik denk ook dat Advocaat wat aan me kan hebben, als invaller of als basisspeler."