Menig Eredivisie-club ‘zou tekenen’ voor nieuwe sponsordeal Ajax Vrouwen

ABN AMRO blijft tot medio 2023 verbonden aan Ajax als hoofdsponsor van het vrouwenteam. De bank werd in 2015 hoofdsponsor van de jeugd-, vrouwen- en amateurtak van Ajax en gaat zich per 2020 nog nadrukkelijker focussen op het versterken van de vrouwentak.. Volgens De Telegraaf ontvangt Ajax na de contractverlenging jaarlijks twee miljoen euro van ABN.

Het bedrijf is al ruim 25 jaar aan Ajax verbonden, maar het hoofdsponsorschap van de vrouwen is een 'nog nooit vertoonde deal van de bank met Ajax'. Menig club in de Eredivisie zou tekenen voor een bedrag van twee miljoen euro van een hoofdsponsor, zo schrijft De Telegraaf. Volgens een eerder dit seizoen verschenen overzicht van Sportnext ontvangen liefst veertien clubs uit de Eredivisie minder dan twee miljoen euro van hun hoofdsponsor. Feyenoord zou exact twee miljoen incasseren, terwijl AZ (tweeënhalf miljoen), PSV (acht miljoen) en Ajax (negen miljoen) meer opstrijken.

ABN is de zesde grote sponsor die langdurige verbintenis is aangegaan met Ajax. Het bedrijf wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het eerste vrouwenelftal en de jeugdopleiding voor meisjes. In de jaren negentig was ABN nog shirtsponsor van Ajax, maar inmiddels is dat Ziggo. Andere grote sponsors zijn onder meer biermerk Budweiser en kledingsponsor adidas. Budweiser verbond zich in juli tot medio 2025 aan Ajax voor een bedrag van twee miljoen euro per jaar. Het contract van Ziggo met Ajax werd in juni met twee jaar verlengd, terwijl de verbintenis met adidas vorig jaar werd opengebroken.

Daphne Koster, de manager van de vrouwentak van Ajax, zegt dat het vrouwenvoetbal aan de vooravond staat van een nieuwe stap in de 'stormachtige ontwikkeling'. "Steeds meer meisjes voetballen, veel vooraanstaande mondiale speelsters komen uit Nederland en de aandacht van de media neemt toe", legt Koster uit. "We hebben ambitie bij Ajax om het vrouwenvoetbal nog veel groter te maken, en met ABN AMRO aan onze zijde gaan we deze ambities waarmaken."