Coëfficiëntenranglijst: Schade beperkt voor Nederland na dramatische week

Het was opnieuw geen goede Europese week voor Nederland. Het land was het afgelopen halfjaar bezig aan een indrukwekkende opmars op de coëfficiëntenranglijst, maar die wordt door de onverwachte uitschakeling van Ajax in de Champions League en de eliminatie Feyenoord en PSV in de Europa League gestuit. Toch is er geen man overboord, omdat ook de concurrenten slechte prestaties boekten.

Omdat Ajax, AZ en Feyenoord hun wedstrijden verloren, scoorde Nederland amper punten. Het gelijkspel van PSV tegen Rosenborg BK leverde het land een schamele 0,2 punt op. Nederland, de nummer negen op de ranking, gaat na de winterstop met Ajax en AZ verder in de Europa League. Het zal een enorme kluif worden voor die clubs om de achterstand met België nog dit seizoen goed te maken. De Belgen houden met Club Brugge en AA Gent eveneens twee deelnemers aan het tweede Europese toernooi over.

Van de directe achtervolgers heeft Nederland voorlopig weinig meer te duchten. Oekraïne zag Shakhtar Donetsk uitgeschakeld worden in de Champions League, al gaat de club wel verder in de Europa League. De overige Europese deelnemers, Dinamo Kiev en Oleksandriya, zijn uitgeschakeld. Turkije is bezig aan een dramatisch Europees seizoen, maar zag Istanbul Basaksehir in de absolute slotfase winnen van Borussia Mönchengladbach (1-2). Daarmee blijft er één Turkse ploeg actief in Europa na de winterstop.

Opvallend is overigens dat Rusland, de nummer zeven op de ranking, geen Europese deelnemers overhoudt na de winterstop. Zenit Sint-Petersburg en Lokomotiv Moskou werden uit de Champions League geknikkerd, terwijl Krasnodar en CSKA Moskou de Europa League-groepsfase niet overleefden. Daardoor is het land de zesde plek aan Portugal en daarmee zijn twee directe Champions League-tickets definitief kwijt. De Portugezen, die zelf vier actieve deelnemers overhouden, waren de Russen gedurende het seizoen al voorbijgestreefd.

De coëfficiëntenranglijst per 28 november

LAND PUNTEN (+ punten deze speelronde) ACTIEVE TEAMS 6. Portugal 48,649 (+1,6) 4/5 7. Rusland 45,549 (+0,333) 0/6 8. België 37,500 (+0,6) 2/5 9. Nederland 35,150 (+0,2) 2/5 10. Oekraïne 33,500 (+0,2) 1/5 11. Turkije 32,800 (+0,4) 1/5 12. Oostenrijk 32,125 (+0,6) 2/5

Welke plek is goed voor welke tickets?