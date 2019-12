Feyenoord ondanks spectaculaire comeback klaar in Europa

Feyenoord is uitgevoetbald in Europa. De Rotterdammers hadden donderdagavond een klein wonder nodig tegen FC Porto, maar dat kwam er niet. Men verloor met 3-2 in Portugal, nadat Feyenoord er in een spectaculaire eerste helft in slaagde om een 2-0 achterstand weg te poetsen. Uiteindelijk zou ook een zege niet genoeg zijn geweest, daar Rangers FC niet wist te winnen van Young Boys (1-1). Zodoende eindigt Porto als groepshoofd en bekert het samen met Rangers door. Feyenoord eindigt onderaan in Groep G.

Dick Advocaat moest het stellen zonder de geblesseerde Nicolai Jörgensen, wiens positie in de spits werd overgenomen door Luis Sinisterra. Er kwam daardoor een plek vrij voor Sam Larsson in de voorhoede. Verder koos Advocaat voor dezelfde spelers als zondag tegen Vitesse (0-0). De Rotterdammers werden gesteund door tweeduizend supporters, nadat de club met succes beroep had aangetekend tegen het uitsluiten van meereizende fans naar aanleiding van eerdere gebeurtenissen in het uitduel met Young Boys. Het stadion van Porto zat beslist niet vol, maar de aanwezige thuissupporters mochten in de zesde minuut wel als eerste opveren.

Het eerste schot van de wedstrijd is van Luis Diaz van FC Porto, maar Nick Marsman brengt knap redding. Er komt wel een hoekschop voor de thuisploeg. Luis Díaz was verantwoordelijk voor het eerste schot van de wedstrijd, dat goed werd gekeerd door Nick Marsman. Aan de overzijde leidde een harde overtreding van Otávio tot een vrije trap voor Feyenoord op een zeer kansrijke positie: achttien meter van het doel mocht Steven Berghuis zijn geluk beproeven. Zijn kanonskogel bleek een prooi voor Agustín Marchesín. Er leek weinig aan de hand voor Feyenoord, dat achterin vrij goed stond opgesteld, maar twee zeer ongelukkige momenten deden de bezoekers pijn.

Luis Díaz nam de 1-0 voor zijn rekening, nadat hij de bal op de rand van het strafschopgebied in ontvangst nam en volledig vrij kon inschieten. Marsman liet de bal op het gladde veld onder zich door glippen. Twee minuten later volgde op knullige wijze de 2-0: een voorzet van Tiquinho werd bij de tweede paal door een ongehinderde Tyrell Malacia in eigen doel gewerkt. Feyenoord stond voor een schier onmogelijke opgave, maar verraste vriend en vijand door razendsnel langszij te komen. Uit een corner kon de geheel vrijstaande Eric Botteghin de 2-1 tegen de touwen koppen, waarna Malacia ploeggenoot Larsson in staat stelde om er 2-2 van te maken.

Na een voorzet van de linksback kwam de Zweed voor verdediger Pepe en tikte hij de gelijkmaker binnen. Feyenoord leek vervolgens goed weg te komen toen een handsbal van Sinisterra in het strafschopgebied onbestraft bleef. Het was een bijzonder vermakelijke en tumultueuze eerste helft, die nog verre van afgelopen was. Feyenoord kreeg na de knappe comeback een nieuwe dreun te vewerken, toen Tiquinho voor de 3-2 zorgde. In een rappe uitbraak van Porto liet Marcos Senesi zich uitspelen aan de zijlijn, werd een inzet van Otávio onvoldoende gekeerd door Marsman en scoorde Tiquinho uit de rebound.

Zo spectaculair als de eerste helft, zo geruisloos leek de tweede voorbij te gaan. Maar juist toen de opdracht steeds moeilijker leek te worden voor Feyenoord, kregen de bezoekers twee levensgrote kansen om de spanning weer volledig terug te brengen. Na een voorzet vanaf de rechterflank kon Jens Toornstra de 3-3 binnentikken in een klutssituatie, maar hij trof de paal. Even daarna schoot invaller Luciano Narsingh, die pas een minuut op het veld stond, van dichtbij recht op Marchesín. Porto leek niet zeker van zijn zaak en zag zich genoodzaakt om tijd te rekken. Een tweede comeback van Feyenoord leek binnen handbereik, maar kwam er uiteindelijk niet.