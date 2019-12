Wonder voltrekt zich in Mönchengladbach voor Eljero Elia en consorten

Borussia Mönchengladbach is donderdagavond op spectaculaire wijze uitgeschakeld door Medipol Basaksehir in de groepsfase van de Europa League. De Bundesliga-club leek met een 1-1 remise als groepshoofd te gaan eindigen, maar kelderde door een laat tegendoelpunt van Enzo Crivelli naar de derde plek in Groep J: 1-2. Basaksehir, met Eljero Elia negentig minuten binnen de lijnen, stoot samen met AS Roma door naar de zestiende finales. De Turken finishen met tien punten bovenaan, terwijl Roma na een 2-2 gelijkspel tegen Wolfsberger AC als tweede eindigt.

Mönchengladbach had na overwinningen op AS Roma (2-1) en Wolfsberger AC (0-1) genoeg aan een punt om Basaksehir in ieder geval voor te blijven. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van Marco Rose, nadat Marcus Thuram zijn ploeg na ruim een halfuur op voorsprong bracht. De Fransman ontsnapte aan de aandacht van zijn bewakers en stond helemaal vrij voor het doel na een voorzet van Stefan Leiner: 1-0.

Op slag van rust kwam Basaksehir langszij, al was dat vooral te danken aan keeper Yann Sommer van Mönchengladbach. De doelman verkeek zich lelijk op een houdbaar afstandsschot van Irfan Kahveci en daardoor ging Basaksehir met een goed gevoel de kleedkamers in. De zoektocht naar de winnende treffer leek echter vruchteloos, totdat enkele seconden voor tijd een bal vanaf de linkerflank het strafschopgebied werd ingeslingerd.

Verdediger Nico Elvedi kreeg de bal niet goed weggekopt en bezorgde het leer onbedoeld voor de voeten van Crivelli, die van dichtbij toesloeg. Omdat Roma niet won van Wolfsberger, gaat Basaksehir zelfs als groepshoofd naar de volgende ronde. Daardoor is het een van de mogelijke tegenstanders van AZ in de zestiende finale van de Europa League; Ajax zou nummer twee AS Roma kunnen treffen.