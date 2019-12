AZ kansloos gelaten op Old Trafford na Engelse wervelwind van elf minuten

AZ is er donderdagavond niet in geslaagd om groepswinst af te dwingen in de Europa League. Op bezoek bij Manchester United was de ploeg van trainer Arne Slot in de eerste helft nog de bovenliggende partij, maar na rust wervelden de Engelsen over de Alkmaarders heen. In een tijdsbestek van elf minuten produceerde United vier doelpunten, waarvan twee van uitblinker Mason Greenwood: 4-0. AZ gaat als nummer twee in Groep L wel door naar de volgende ronde.

Bij AZ speelde Dani de Wit in de spits als vervanger van de geschorste Myron Boadu, terwijl Yukinari Sugawara als rechtsbuiten stond geposteerd. Sterspeler Calvin Stengs verhuisde daardoor naar de nummer tienpositie. Manchester United begon aan de wedstrijd in een complete B-formatie, met daarin onder meer de jongelingen de jongelingen Axel Tuanzebe, Brandon Williams en James Garner.

United hoefde slechts een punt te halen om zich te verzekeren van groepswinst en dat was af te zien aan het spel van de Engelsen. AZ mocht het spel maken en was ook de bovenliggende partij, maar slaagde er niet in om uitgespeelde kansen te creëren. Pas tien minuten voor rust was er een moeilijke mogelijkheid voor De Wit, die na een voorzet vanaf de rechterflank over mikte. Daarna was er een kans voor Stengs, die vanbuiten de zestien met een zwak schot kwam in plaats van de vrije Sugawara te bedienen.

Direct na rust had AZ een goede kans via Stengs, waarna het helemaal mis ging voor de Nederlandse club: in een tijdsbestek van elf minuten kreeg doelman Marco Bizot maar liefst vier doelpunten om de oren. Dat begon met Ashley Young, die door Juan Mata werd bereikt en vanaf de zijkant van de zestien doeltreffend uithaalde: 1-0. Luttele minuten later schoot Mason Greenwood vanbuiten het strafschopgebied raak. Er leek een overtreding op Fredrik Midtsjø aan de treffer vooraf te gaan, maar scheidsrechter Sandro Schärer wilde daar niets van weten.

De gifbeker was daarmee nog lang niet leeg voor AZ, want vier minuten daarna kreeg Manchester United een penalty na een overtreding van Jordy Clasie op Greenwood. Het was voor Mata een koud kunstje om vanaf elf meter voor de 3-0 te zorgen. Greenwood zorgde daarna zelf op fraaie wijze voor de vierde Engelse goal. De achttienjarige aanvaller kwam vanaf de rechterkant naar binnen en haalde met links vernietigend uit in de korte hoek: 4-0.