AS: Atlético Madrid is na prachtgoal in Champions League definitief overtuigd

Atlético Madrid gaat in januari een nieuwe serieuze poging wagen om Dani Olmo over te nemen van Dinamo Zagreb, zo meldt AS donderdagavond. De 21-jarige aanvallende middenvelder, die in de zomer ook al in de concrete belangstelling van de Madrilenen stond, moet naar verluidt veertig miljoen euro kosten.

Olmo, die vorige maand zijn debuut maakte voor het nationale elftal van Spanje, wordt als sterspeler van Dinamo Zagreb al tijden in verband gebracht met een lucratieve transfer. Woensdag werd Dinamo door een 1-4 nederlaag tegen Manchester City uit Europa geknikkerd, maar Olmo gaf nog wel zijn visitekaartje af door zijn ploeg in de tiende minuut op fenomenale wijze op voorsprong te schieten. De nummer tien hield de voorbije maanden contact met Atlético en zou maar wat graag terugkeren naar zijn thuisland.

Dat Dinamo Zagreb nu uitgespeeld is in Europees verband, kan Atlético mogelijk helpen om de vraagprijs van Olmo omlaag te krijgen. Toch is de verwachting dat de Kroatische topclub de vraagprijs nooit onder de dertig miljoen euro zal laten zakken. Om dat op te kunnen hoesten, moet Atlético eerst een eigen speler verkopen. Thomas Lemar, die het dit seizoen moet stellen met invalbeurten, staat op de nominatie om te vertrekken. De Fransman wil meer minuten maken om zich te verzekeren van een plekje in de EK-selectie van les Bleus.

In augustus meldde Atlético zich ook al in de Kroatische hoofdstad voor Olmo. Dinamo Zagreb hield in de zomer voet bij stuk en wilde zijn sterspeler niet voor minder dan veertig miljoen laten verkassen. De Spanjaarden konden dat een half jaar geleden ook al niet betalen en probeerden toen Vitolo te verkopen, maar er werd geen koper gevonden. In de winterstop kan ook het eventuele vertrek van Vitolo een transfer van Olmo naar Atlético mogelijk maken, zo schrijft AS.