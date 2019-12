Van Bommel: 'Waarom zeg je dat niet? Je hebt toch zo'n dingetje?'

Mark van Bommel is na de wedstrijd tussen PSV en Rosenborg BK (1-1) in de Europa League boos op de arbitrage. Diep in de blessuretijd claimde de thuisploeg een penalty na een handsbal van Alexander Söderlund in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Vitali Meshkov wuifde het voorval weg. Volgens Van Bommel erkende zelfs de vierde man dat PSV eigenlijk een strafschop had verdiend.

Voor de camera van FOX Sports erkent Van Bommel dat hij boos is over de gebeurtenissen in de blessuretijd. Na het 'strafschopmoment' werd een treffer van Donyell Malen afgekeurd vanwege een eerdere overtreding van Nick Viergever met een hoog geheven been. Ook daar lijkt Van Bommel zijn bedenkingen bij te hebben, maar dat PSV een penalty verdiende betwijfelt hij geenszins. "Het was voor mij een honderd procent penalty. Zelfs de vierde man naast me zei: 'Clear penalty'. Ik vroeg: 'Waarom zeg je dat niet? Je hebt toch zo'n dingetje?'"

De oefenmeester erkent dat PSV over het geheel geen grootse wedstrijd speelde. "Het had wel beter gemoeten, maar zoals we de laatste 20 à 25 minuten speelden, was goed. We speelden op de helft van de tegenstander en hielden ze daar", analyseert Van Bommel, wiens ploeg voor donderdag al zeker was van uitschakeling in de Europa League. "We hebben weinig weggegeven, maar ook niet veel gecreëerd. Ik ben blij dat iedereen fit uit de wedstrijd is gekomen. Denzel Dumfries had een beetje last van zijn rug."

Van Bommel benadrukt dat het 'goede gevoel' na de 5-0 zege op Fortuna Sittard van zaterdag niet plots is verdwenen door de remise tegen Rosenborg. "Deze wedstrijd hadden we ook kunnen en moeten winnen, met een penalty op het eind", herhaalt Van Bommel. "Het maakt niet uit voor de volgende wedstrijd. Voor 'Fortuna' hadden we ook niet gewonnen, en dan zouden we dus ook niet goed in die wedstrijd hebben gezeten. Dus het maakt niet uit wat je van tevoren gedaan hebt. Zondag gaan we een goed PSV zien." Zondag gaat PSV op bezoek bij Feyenoord.