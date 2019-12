Ihattaren breekt record van Ronaldo bij nieuwe teleurstelling PSV

PSV heeft zijn Europese seizoen donderdagavond afgesloten met een teleurstellend resultaat. De al uitgeschakelde ploeg van trainer Mark van Bommel kwam tegen Rosenborg BK niet verder dan 1-1. Het enige lichtpuntje was het fraaie doelpunt van Mohamed Ihattaren, die zich met zijn 17 jaar en 303 dagen kroonde tot jongste doelpuntenmaker van PSV ooit in een Europees hoofdtoernooi. Dat record was in handen van Ronaldo, die 17 jaar en 356 dagen oud was toen hij in 1994 scoorde tegen Bayer Leverkusen.

Van Bommel gunde linksback Oscar Boscagli weer eens een basisplaats, omdat Michal Sadílek met een lichte blessure kampt. Bruma en Cody Gakpo speelden in de aanval, bij afwezigheid van Ritsu Doan en Donyell Malen. Het begin van PSV was hoopgevend. De Eindhovenaren hadden een optisch veldoverwicht en werden een paar keer dreigend, maar het ontbrak steeds aan een scherpe eindpass.

Na een schietmogelijkheid voor Gakpo, die over mikte, sloeg Rosenborg in de 22ste minuut uit het niets toe. Érick Gutiérrez verloor de bal knullig op het middenveld, waarna Pal André Helland er vandoor ging. De rechtsbuiten had een geplaatst schot in huis, waarmee hij doelman Lars Unnerstall vanbuiten de zestien verraste: 0-1. In het restant van de eerste helft slaagde geen van beide ploegen erin om nog een opwindend moment tot stand te brengen.

Ook de tweede helft was allesbehalve groots. PSV grossierde in balverlies, terwijl ook het nietige Rosenborg tot weinig in staat was. In de 63ste minuut werd de eerste mogelijkheid voor PSV in het tweede bedrijf echter direct een goal. Gakpo bereikte in de zestien Ihattaren, die met links de bal knap in de kruising jaste: 1-1. In de slotfase werd PSV via Gastón Pereiro en Malen dreigend, maar de schoten van beide invallers gingen naast. Aan de andere kant kwamen de Brabanders goed weg toen Alexander Söderlund in vrije positie naast kopte. In de laatste minuut claimde PSV een penalty na hands van diezelfde Söderlund, maar scheidsrechter Vitali Meshkov wuifde het weg.