Basisopstelling AZ tegen B-keus van Man United betekent domper voor Druijf

AZ treedt donderdagavond aan tegen Manchester United met Dani de Wit als spits. De ex-Ajacied, die normaal gesproken als aanvallende middenvelder speelt, vervangt de geschorste Myron Boadu. Calvin Stengs schuift naar de nummer tienpositie, terwijl Yukinari Sugawara in het elftal komt als rechtsbuiten.

De basisopstelling van trainer Arne Slot is een hard gelag voor Ferdy Druijf, die het hele seizoen al tweede spits is en vurig zal hebben gehoopt om Boadu te mogen vervangen op Old Trafford. Tegen Partizan Belgrado was Druijf nog de gevierde man bij AZ, door als invaller in de slotfase twee doelpunten te produceren. Daardoor sleepten de Alkmaarders een gelijkspel (2-2) uit het vuur en werd de volgende ronde van de Europa League bereikt.

Thuisploeg Manchester United is net als AZ al zeker van de volgende ronde. Reden genoeg voor manager Ole Gunnar Solskjaer om met zijn tweede keus aan te treden. Zo staat voormalig AZ-doelman Sergio Romero onder de lat, terwijl ook de jongelingen Axel Tuanzebe, Brandon Williams en James Garner een kans in de basis krijgen. Met Nemanja Matic en Juan Mata beschikt het team van Solksjaer ook over ervaring.

Manchester United: Romero; Young, Tuanzebe, Maguire, Williams; Matic, Pereira; Garner, Mata, Martial; Greenwood

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Clasie, Wuytens, Wijndal; Midtsjø, Stengs, Koopmeiners; Sugawara, De Wit, Idrissi