Instagram-post van Tatiane Guedes over Memphis Depay voert spanning op

Frankrijk is nog altijd in de ban van de gebeurtenissen na afloop van de Champions League-wedstrijd tussen Olympique Lyon en RB Leipzig (2-2) van dinsdagavond. Een supporter van les Gones toonde een spandoek met de tekst ‘Marcelo, verlaat onze club’, met daarop een afbeelding van een ezel. Ploeggenoot Memphis Depay ontstak in woede en confronteerde de betrokken 'ultra' van de club. Het incident staat niet op zichzelf en leidt volgens RMC tot verdeeldheid in de kleedkamer van Olympique Lyon.

De beelden van de confrontatie gingen de wereld over, maar zouden ook intern hun sporen hebben achtergelaten bij Lyon. In de kleedkamer hebben spelers het onderling al weken over de moeizame relatie tussen de supporters en Marcelo. Ze zijn verdeeld over hun aandeel in het conflict en over de verantwoordelijkheid die zij ervoor dragen, zo klinkt het. Landgenoten als Thiago Mendes, Fernando Marçal en Rafael scharen zich volledig achter Marcelo, maar andere spelers vinden dat de ex-verdediger van PSV ook enige blaam treft.

De problemen tussen Marcelo en de supporters vinden hun oorsprong in de wedstrijd tegen Benfica in de Champions League, eerder dit seizoen. Na de 2-1 nederlaag van 23 oktober werden de spelers van trainer Rudi Garcia opgewacht op het vliegveld en daar ontstond een flinke woordenwisseling tussen Marcelo en de harde kern. Het leidde bijna tot een handgemeen en sindsdien leven de Braziliaanse verdediger en de ultra's op gespannen voet met elkaar. Volgens een door RMC opgevoerd lid van de technische staf had Marcelo 'nooit' moeten reageren op de fans.

"Hij reageerde erop en sleepte daardoor andere spelers met zich mee. Die bevinden zich nu ook in het vizier van de fans", aldus het staflid. Inmiddels zou een aantal andere spelers van oordeel zijn dat Marcelo zich niet volwassen genoeg opstelt, een pijnlijk oordeel over een 32-jarige verdediger met ervaring in zes verschillende voetballanden. Intern wordt Marcelo gezien als een 'individualist', die zich teruggetrokken opstelt van al zijn ploeggenoten behalve zijn mede-Brazilianen. Ook ergeren spelers zich aan zijn 'te mannelijke' tackles tijdens lichte trainingspartijtjes. Dat leidde vorig seizoen al tot een confrontatie met Nabil Fekir op het trainingsveld, roept RMC in herinnering.

Volgens de radiozender heeft 'de kleedkamer' voorlopig besloten om zich achter Marcelo te scharen, al is dat besluit 'niet unaniem'. De spanning kan verder worden opgevoerd door een boodschap op Instagram van de vrouw van Marcelo, aldus RMC. Na de wedstrijd van woensdagavond schreef Tatiane Guedes een bericht waarin ze Anthony Lopes, de voormalige aanvoerder van Lyon, stevig bekritiseerde. Eerder dit seizoen nam Memphis Depay de aanvoerdersband over van de keeper. Het lijkt erop dat Guedes de schuld van de slechte relatie tussen haar man en de ultra's deels bij Lopes legt; de doelman onderhoudt zelf een uitstekende band met de supporters, die hem volgens RMC 'in het bijzonder' waarderen.

"Wat betreft leiderschap: een speler die behoort tot een georganiseerde bende kan geen leider van een groep zijn", zo schreef Guedes, refererend aan Lopes. "Zo iemand zal nooit de groep verdedigen, maar alleen zichzelf of de bende waartoe hij behoorde. Een echte aanvoerder moet persoonlijkheid, respect en liefde voor zijn naasten hebben. Die moet zich niet laten leiden door zijn ego en ijdelheid. Goed werk, Memphis, jij bent duidelijk een echte aanvoerder." De echtgenote van Marcelo werd onlangs opgeschrikt doordat vandalen haar auto hadden beschadigd; de verschillende bedreigingen en beledigingen voor het stel zijn inmiddels ontelbaar geworden. Naar verluidt wil Marcelo de club zo snel mogelijk verlaten.