Real Madrid betaalt 50 miljoen plus Luka Modric

Lukas Browning Lagerfeldt staat tot het einde van het seizoen onder contract bij FC Twente, maar lijkt in januari te gaan vertrekken. De middenvelder, die in 2017 overkwam van Brommapojkarna, keert terug in Zweden en gaat naar Örgryte IS. (TC Tubantia)