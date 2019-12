Ancelotti krijgt aanbeveling: ‘Maar hopelijk wordt hij aangesteld door Arsenal’

De bij Napoli ontslagen Carlo Ancelotti wordt in de Engelse media nadrukkelijk in verband gebracht met de managersfunctie bij Arsenal. Ashley Cole werkte bij Chelsea samen met Ancelotti en heeft de Italiaanse coach erg hoog zitten. De voormalige linksback, wiens loopbaan gestalte kreeg bij Arsenal, hoopt echter dat interim-manager Fredrik Ljungberg een definitieve aanstelling krijgt bij the Gunners.

Ancelotti was tussen 2009 en 2011 manager van Chelsea en veroverde in zijn Londense periode de Engelse landstitel en de FA Cup met the Blues. "Carlo heeft destijds een geweldige prestatie geleverd met dat elftal", deelt Cole donderdag complimenten uit in gesprek met Sky Sports. "Zijn manier van doen sprak mij zeer aan, niet alleen als manager maar zeker ook als persoon. Het leek wel alsof hij je beste vriend was."

Cole: 'Ik hoop dat Ljungberg dingen kan gaan veranderen bij Arsenal'

Cole laat zich ook uit over de managersperikelen bij Arsenal, die club die hij tussen 1999 en 2006 diende, voordat Chelsea hem wegplukte uit Noord-Londen. "Veel mensen hadden het over 'Wenger Out'. Toen vertrok Wenger daadwerkelijk (in 2018, red.) en kregen veel mensen pas door wat hij allemaal voor de club had gedaan en hoe hij de boel al die tijd bij elkaar heeft gehouden. Arsenal begeeft zich in een overgangsperiode. Ze hebben het geprobeerd met Unai Emery, maar op de ene of andere manier is dat niet gelukt." Emery werd eind november ontslagen na een reeks teleurstellende resultaten van Arsenal.

"Nu is Freddie (Ljungberg, red.) daar neergezet en hopelijk wordt hij door Arsenal definitief benoemd tot manager. Hij is van alles binnen de club op de hoogte. Freddie was mijn vriend bij Arsenal en hopelijk weet hij de nodige veranderingen door te voeren", voegt Cole daaraan toe. Er gaan de nodige geruchten over de functie van manager bij Arsenal, met oud-spelers Mikel Arteta (assistent-manager van Manchester City) en Patrick Vieira (trainer van OGC Nice) als andere belangrijke gegadigden.