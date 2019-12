Goal Nederland zoekt: talentvolle webredacteur voor 40 uur

Als aanvulling en versterking van de redactie zoekt Goal Nederland, www.goal.com/nl, een fulltime redacteur, à veertig uur per week, voor het dagelijks actueel houden van de site en verdere uitbouw van de digitale nieuwsvoorziening.

Goal is een internationale voetbalwebsite, opgericht in 2004, en eigendom van DAZN Group. Het Britse sportstreamingplatform, dat ook eigenaar is van onder meer Voetbalzone en SPOX, is wereldwijd toonaangevend als het gaat om digitale sportcontent. Goal heeft een van de grootste communities ter wereld, verschijnt in negentien talen en heeft wereldwijd meer dan vijfhonderd medewerkers in dienst.

Wat ga je doen?

Je schrijft artikelen, zorgt voor de aanvoer van voor de doelgroep relevant nieuws, bewaakt de deadlines en deinst niet terug van een frisse crossmediale aanpak. De content moet worden geschreven, geredigeerd en vertaald worden op zo’n manier dat het de doelgroep aanspreekt. Je draagt ideeën en onderwerpen aan, hebt visie op het te brengen nieuws en houdt alle ontwikkelingen nauwgezet bij.

Jouw profiel?

- een afgeronde HBO-opleiding Communicatie of Journalistiek, of je bent daarmee bezig,

- je hebt ervaring in het schrijven van webteksten en gaat zorgvuldig te werk,

- je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal;

- je toont initiatief en je bent een doorzetter,

- je beheerst de Engelse en Duitse taal uitstekend in woord en geschrift,

- je bent zowel doordeweeks als in het weekend beschikbaar,

- je hebt ervaring met content managementsystemen en social media,

- je loopt over van de creativiteit en je bent stressbestendig,

- je hebt een scherp gevoel voor nieuws en actuele ontwikkelingen,

- je bent bereid om op onregelmatige tijden, inclusief weekend, te werken,

- je kijkt met een kritische blik naar je eigen werk.

Wat bieden wij?

Bij gebleken geschiktheid krijg je een vast arbeidscontract voor 40 uur per week, met een pensioenregeling. De mogelijkheid om vanuit huis te werken. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en afhankelijk van je opleiding en ervaring. Een team waar passie voor sport voelbaar is. De startdatum bepalen we graag in overleg, maar beschikbaarheid vanaf maandag 3 februari is een pre.

Ben je enthousiast over deze baan, heb je affiniteit met media en voldoe je aan bovenstaand profiel? Laat dan zien wie je bent en wat je kunt, maar vooral wat je wilt. Mail uiterlijk vrijdag 20 december een beknopte sollicitatiebrief, voorbeeldartikelen en CV naar [email protected], onder vermelding van redacteur gezocht.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.