Gesprekken met Liverpool bevestigd: ‘Een eer dat zij interesse hebben’

Donderdagochtend doken in de Engelse pers de eerste geruchten op over de interesse van Liverpool in Red Bull Salzburg-aanvaller Takumi Minamino, die vanwege een clausule in zijn contract voor slechts 8,5 miljoen euro op te pikken is. Een aantal uur later is duidelijk geworden dat deze berichten op waarheid berusten, aangezien de Oostenrijkse club inmiddels heeft bevestigd met the Reds in gesprek te zijn.

“Ik kan beamen dat er momenteel onderhandelingen met Liverpool gaande zijn”, laat technisch directeur Christoph Freund van Salzburg weten via de officiële kanalen van zijn werkgever. “Het is een eer voor ons dat clubs van dit kaliber geïnteresseerd is in onze spelers.” Naast Liverpool zou ook Manchester United in de markt zijn voor Minamino, terwijl the Guardian donderdagmiddag nog twee clubs toevoegt aan het lijstje.

De Engelse kwaliteitskrant rept namelijk over de belangstelling van Bayern München en Olympique Marseille voor de 24-jarige Japanner. Het zal voor de andere gegadigden echter een moeilijke klus worden om de aanvaller binnen te hengelen, daar Liverpool zich momenteel in pole position zou bevinden.

Met de komst van Minamino krijgt manager Jürgen Klopp er een aanvallende optie bij. De Duitse oefenmeester kiest voorin doorgaans voor het trio Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah. Als vervangers van deze drie sterren heeft hij onder meer Xherdan Shaqiri en Divock Origi tot zijn beschikking.