Zidane: ‘Het probleem ligt bij mij, omdat ik geen plek voor hem kan vinden’

Real Madrid betaalde Eintracht Frankfurt afgelopen zomer zestig miljoen euro voor Luka Jovic, maar de Servische aanvaller heeft zijn plekje nog niet weten te vinden in de Spaanse hoofdstad. De twintigjarige spits maakte vooralsnog slechts een doelpunt namens de Koninklijke en slaagde er woensdag tegen Club Brugge ook niet in om het net te doen bollen. Trainer Zinédine Zidane heeft desondanks nog altijd vertrouwen in de kwaliteiten van de nieuwkomer.

“Hij voelt zich niet verloren. Hij heeft goed gespeeld (tegen Club Brugge, red.), maar het klopt ook dat hij dit seizoen nog niet zo vaak in actie is gekomen. Hij is een speler die veel moet spelen om ook goed te kunnen spelen”, wordt Zidane geciteerd door Marca. “Er zijn echter geen problemen met hem en hij moet gewoon hard blijven werken.”

Zidane steekt ook de hand in eigen boezem wat betreft Jovic’ aanpassingsproblemen: “Het probleem ligt op dit moment bij mij, aangezien het mij niet lukt om een plek voor hem te vinden. Als we hem nodig hebben, moet hij er echter klaar voor zijn om te spelen. Hopelijk krijgt hij in de komende weken meer speeltijd.”

Zidane en Jovic staan met Real voor een belangrijke week, waarin de Madrilenen het opnemen tegen Valencia en aartsrivaal Barcelona. De oefenmeester ziet de komende twee wedstrijden, die het seizoen van zijn ploeg kunnen maken of breken, echter met vertrouwen tegemoet: “Ik maak me geen zorgen, we steken in een goede vorm voor de komende wedstrijden. Het zijn mooie en zware wedstrijden, maar we zijn goed bezig.”