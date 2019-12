‘Ik anticipeer nog niet goed genoeg op de bewegingen van Messi en Suárez’

Antoine Griezmann was bij Atlético Madrid jarenlang de grote ster, maar bij Barcelona liggen de verhoudingen anders. Bij de Catalaanse grootmacht gaat de aandacht in aanvallend opzicht nog steeds grotendeels uit naar Lionel Messi en Luis Suárez. Griezmann, die zichzelf een verlegen persoon vindt, heeft derhalve moeite om zich aan te passen aan zijn nieuwe werkomgeving.

"Ik moet wennen aan een nieuwe positie en aan mijn nieuwe ploeggenoten", geeft de openhartige Griezmann toe in een interview met UEFA TV. "Daarnaast anticipeer ik nog niet goed genoeg op de bewegingen van Suárez, Messi, het middenveld en de vleugelverdediger achter mij (Jordi Alba of Junior Firpo, red.)." Griezmann, afgelopen zomer voor 120 miljoen euro overgenomen van Atlético, wist tot dusver dit seizoen in twintig officiële wedstrijden zes keer te scoren.

Valverde: 'Tevreden over Griezmann, maar hij kan nog meer'

Ook buiten het veld ondervindt de Franse aanvaller in Spaanse dienst soms problemen. "Ik ben een erg verlegen persoon. Normaal gesproken praat ik niet met anderen, maar met tijd zal het beter worden. Met Luis en Leo (Messi, red.) gaat de communicatie al een stuk beter. We hebben al samen gegeten en zullen nog vaker met elkaar uit eten gaan. Wat buiten het veld gebeurt, kan alleen maar een goede invloed hebben op de zaken op het veld."

Griezmann wil tevens een misverstand uit de wereld helpen. "Ik heb Atlético niet verlaten om elders de Champions League te veroveren of andere prijzen te winnen. Ik ben vertrokken omdat ik toe was aan een nieuwe manier van spelen, een nieuwe filosofie. Om een andere manier van voetballen en een ander elftal te leren kennen", aldus de 28-jarige aanvaller, die zijn oude werkgever nog steeds hoog heeft zitten. "Atlético kan elk jaar kampioen worden en de Champions League winnen."