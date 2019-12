Noa Lang en consorten aangepakt: ‘Ik zag Rodri en Parejo erom lachen’

Henk Spaan heeft de teleurstelling van de uitschakeling van Ajax in de Champions League nog niet helemaal verwerkt. De journalist blikt in zijn column voor Het Parool terug op de 0-1 nederlaag van de Amsterdammers tegen Valencia dinsdagavond en constateert dat trainer Erik ten Hag met Noa Lang een verkeerde keuze heeft gemaakt.

"Je kunt Lang niet kwalijk nemen dat hij in de basis stond. Nu hij meedeed, mogen we hem wel beoordelen. Hij schoot tekort", schrijft Spaan, die de aanvaller van Ajax beoordeelt met het cijfer vier. "Nu over de man die hem opstelde: Ten Hag schoot daarin tekort", vervolgt Spaan, die zelf ook van mening was dat Edson Álvarez, die in de rust werd gewisseld, een basisplek verdiende.

Ten Hag: 'CL-uitschakeling tegen Tottenham was intenser dan deze nederlaag'

"Ik schoot tekort, want Álvarez schoot tekort. Dat gold ook voor de scheidsrechter (Clément Turpin, red.), die niet stressbestendig bleek. Evenmin als veel spelers van Ajax, die zich als amateurs lieten opnaaien door de Spanjaarden met hun 60-jarige ervaring in het opnaaien van West-Europese onvolwassenen. Ik zag Rodri en Parejo lachen om voetballers van Ajax."

De ploeg van Ten Hag gaat zich binnenkort melden in de Europa League vanwege de derde plek in de poule. Spaan hoort om zich heen dat Ajax een goede kans maakt op de eindzege. "Nu moeten we klaarblijkelijk doorstomen naar de finale van de Europa League, waarin Sevilla, Sporting, Porto, Manchester United, Arsenal, Salzburg, Basel en Inter meedoen. Kwartfinale misschien?"