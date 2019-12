Cristiano Ronaldo is er na vele pogingen even helemaal klaar mee

Cristiano Ronaldo is even helemaal klaar met veldbestormers. De aanvaller van Juventus werd woensdagavond tijdens en na het gewonnen duel met Bayer Leverkusen in de Champions League meerdere keren door fans uit het publiek aangetikt voor een foto of knuffel. Inmiddels kan de 34-jarige vedette rustiger op alle taferelen terugkijken.

De eerste supporter die het veld betrad, werd nog vriendelijk begroet door Ronaldo. De Portugees had een knuffel in huis voor de veldbetreder, die daarna werd weggeleid. Na het laatste fluitsignaal ging het echter mis toen Ronaldo van achter op de schouder werd getikt door een enthousiaste fan, die een selfie leek te willen maken met de superster.

Ronaldo schrok en leek niet in de stemming om mee te werken. De Portugees sloeg in een reflex de fan van zich af. Uiteindelijk kwam een beveiliger tussenbeide. De zoveelste veldbestormer zorgde zichtbaar voor grote irritatie bij Ronaldo. "Ik ben nu weer gekalmeerd, de ergernis is verdwenen", laat Ronaldo weten. "Ik houd van zulke grote duels, wedstrijden waar het ergens over gaat."

"De tweede helft hebben we geweldig gespeeld, kansen gecreëerd en doelpunten gemaakt", aldus Ronaldo, die de score opende tegen Leverkusen. De topschutter zit in de volgende ronde niet te wachten op Real Madrid. "Het is een uitzonderlijk team", vervolgt hij tegenover Sky Italia. "Ik zou ze graag in een later stadium tegenkomen, het liefst in de finale pas."