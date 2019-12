Sinkgraven erkent ‘pijn’: ‘Of Ajax de grootste concurrent zal zijn?’

Daley Sinkgraven en Bayer Leverkusen kunnen zich na de jaarwisseling opmaken voor Europa League-voetbal. De Duitse club wist kwalificatie voor de volgende ronde van de Champions League niet af te dwingen en werd derde in Groep D. Sinkgraven zegt dat Leverkusen nu moet gaan voor een finaleplek in de Europa League.

"Dat is wel het doel. Wat de kans is, dat is moeilijk in te schatten. Maar we gaan er natuurlijk voor", zegt de de 24-jarige vleugelverdediger annex middenvelder in een interview met het Algemeen Dagblad na de 0-2 nederlaag tegen Juventus woensdagavond. Mogelijk komt Sinkgraven in de Europa League zijn ex-werkgever Ajax tegen.

Sinkgraven geeft aan dat trainer Peter Bosz bij Leverkusen ook bezig is met de filosofie van Ajax. "Ik denk dat de filosofie niet is veranderd. Ik denk dat je nu wel terug kan zien dat we goed kunnen voetballen", aldus de back, die heeft meegekregen dat Ajax dinsdagavond werd uitgeschakeld in de Champions League door een 0-1 nederlaag tegen Valencia.

"Of Ajax de grootste concurrent zal zijn? Misschien wel, ja", aldus Sinkgraven, die erkent dat de uitschakeling van Ajax in het miljardenbal pijn deed. "Natuurlijk. Ik heb natuurlijk vorig jaar een fantastisch seizoen gehad met die jongens. Dan heb je goede herinneringen daarover, dan is het jammer dat het zo moet eindigen voor Ajax."