‘Ze is behoorlijk uit haar dak gegaan toen ik dat doelpunt maakte tegen Ajax’

Willem II volbracht afgelopen vrijdag een stunt door Ajax met 0-2 te verslaan. Het duel in de Johan Cruijff ArenA was voor Damil Dankerlui een speciale confrontatie, aangezien de vleugelverdediger jarenlang actief was bij de Amsterdammers. Dankerlui kreeg na de winst op Ajax veel berichten, vooral vanwege zijn treffer tegen zijn ex-werkgever.

"De mooiste? Een berichtje van mijn moeder", zegt de ex-Ajacied in gesprek met het Brabants Dagblad. "Die had een etentje met collega's van haar werk. Daarom kon ze er niet bij zijn. Maar vanaf het moment dat ik speelde, volgde ze de wedstrijd op haar mobieltje. Ze is behoorlijk uit haar dak gegaan toen ik dat doelpunt maakte."

Dankerlui sloot met de zege in Amsterdam ook een lastige periode af. Hij kreeg namelijk een terugval in zijn herstel van een knieblessure. Nu heeft Dankerlui weinig last meer. "Ik kon er gewoon mee trainen. In de ArenA heb ik bij mijn invalbeurt geen moment aan die knie gedacht", aldus de veelzijdige back, die na het gewonnen duel door veel fans van Willem II werd opgewacht in Tilburg.

"Dat maakte die zege op Ajax een van de hoogtepunten. Ik heb geknuffeld met de supporters en ben met talloze fans op de foto gegaan", aldus Dankerlui, die het uitstekend naar zijn zin heeft bij de huidige nummer vier van de Eredivisie. Momenteel ligt hij nog tot komende zomer vast. "Er is geen enkele reden om weg te willen gaan. Laten we afwachten wat Joris (Mathijsen, technisch directeur, red.) daarvan vindt."