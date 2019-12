Calvin Stengs: ‘We vergaten soms dat hij er ook bij stond, heel lullig’

AZ neemt het donderdagavond op tegen Manchester United in de Europa League. Beide clubs zijn al verzekerd van de volgende ronde, waardoor op het duel op Old Trafford weinig druk staat. Calvin Stengs is er echter alles aan gelegen om een topprestatie te leveren, ook aangezien veel bekenden hem live in actie gaan zien in Manchester.

De aanvaller van AZ heeft voor het duel veertien toegangskaarten moeten laten reserveren voor familie en vrienden. "De gehele familie wilde komen. Logisch wel als je zoon of neefje op zo'n podium kan spelen. En nee, ze waren er niet bij toen we tegen Astana in Kazachstan moesten spelen, haha. In Belgrado tegen Partizan ook niet. Mijn vriendin (de dochter van Frank de Boer, red.) komt met haar zussen. Ooms en broers komen ook."

Myron Boadu is meegereisd naar Manchester, maar zal door een schorsing niet in actie komen. Stengs baalt dat de jonge aanvaller niet op het veld zal staan. "Als we het over Old Trafford hadden de laatste dagen, vergaten we soms even dat Myron er ook bij stond", vervolgt de Oranje-international, geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Heel lullig voor hem dat hij niet kan spelen, maar gelukkig is hij mee. Dat had ik ook gedaan als ik in zijn positie zat."

Stengs werd net als Boadu al gelinkt aan een transfer. Onder meer Sevilla houdt de aanvaller van de Alkmaarders scherp in de gaten. Naast geïnteresseerde clubs verwacht Stengs meer spiedende ogen. Het twintigjarige talent denkt dat ook bondscoach Ronald Koeman de wedstrijd op Old Trafford aandacht zal bekijken. "Ik weet dat de ogen op me gericht zullen zijn", besluit Stengs.