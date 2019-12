Ajax kan Bosz loten in Europa League en ontloopt meeste grote namen

Ajax werd dinsdagavond pijnlijk uitgeschakeld in de Champions League, maar geeft het Europese seizoen na de winterstop wél een vervolg in de Europa League. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft door het aantal behaalde punten een geplaatste status bij de loting aanstaande maandag. Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz, dat als 'zwakke' nummer drie uit de Champions League juist ongeplaatst is, kan daardoor aan Ajax gekoppeld worden.

De 32 deelnemers die na de winterstop overblijven in de Europa League worden onderverdeeld in een geplaatste en ongeplaatste status. De beste vier clubs die uit de Champions League komen hebben een geplaatste status, net als de twaalf teams die als eerste eindigen in hun Europa League-poule. Ajax is met tien punten verzekerd van die status, net als Red Bull Salzburg, Internazionale en Benfica. In de Europa League zijn Sevilla, Celtic en Espanyol al verzekerd van groepswinst en dus een geplaatste status.

Ajax, dat als geplaatste ploeg in ieder geval begint met een uitwedstrijd, kan maandag bij de loting gekoppeld worden aan de Champions League-uitvallers Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk, Olympiakos Pireaus en Club Brugge. Ook APOEL Nicosia, dat sowieso als tweede gaat eindigen in de Europa League, is een potentiële tegenstander van de Amsterdammers. Een loting tegen de Cyprioten zou saillant zijn, omdat Ajax in augustus in de voorronde van de Champions League ook al tegen APOEL speelde. Na een 0-0 gelijkspel op Cyprus had de Eredivisie-kampioen toen genoeg aan een 2-0 overwinning in de Johan Cruijff ArenA om zich te plaatsen voor het miljardenbal.

AZ is al verzekerd van de volgende ronde in de Europa League en gaat donderdagavond in een onderlinge confrontatie met Manchester United het geplaatste en ongeplaatste ticket verdelen. De Alkmaarders moeten winnen op Old Trafford om als groepswinnaar door te gaan. Feyenoord heeft bij winst op FC Porto een kans om tweede te worden en daarmee als ongeplaatste club in de kokers terecht te komen. In dat geval moet Rangers FC in eigen huis winnen van Young Boys.

De potindeling voor de loting van de zestiende finales van de Europa League