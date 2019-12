Woedende Ronaldo reageert zich af op zoveelste veldbestormer

Voor Cristiano Ronaldo eindigde de Champions League-wedstrijd van Juventus op bezoek bij Bayer Leverkusen (0-2 overwinning) zeer onrustig. De Portugese vedette reageerde zich na het laatste fluitsignaal in de BayArena namelijk af op een veldbestormer en moest uiteindelijk gekalmeerd worden door ploeggenoot Gianluigi Buffon.

Ronaldo was woensdagavond in Duitsland meerdere malen het doelwit van veldbestormers. De superster reageerde aan het einde van de tweede helft nog wel vriendelijk toen een supporter van Juventus het veld op was gerend om hem een knuffel te geven, maar na het laatste fluitsignaal stond Ronaldo niet te wachten op ongevraagd bezoek.

Terwijl Ronaldo de overwinning op Leverkusen vierde met ploeggenoot Miralem Pjanic, werd hij van achter op de schouder getikt door een veldbestormer, die een selfie leek te willen maken met de Portugees. Die stond daar niet op te wachten en leek de veldbestormer in een reflex zelfs een trap te willen geven. Uiteindelijk kwam een beveiliger tussenbeide, maar de zoveelste veldbestormer zorgde zichtbaar voor grote irritatie bij Ronaldo.

Sportief was het voor Ronaldo overigens wel een prima avond. De ervaren aanvaller bracht Juventus een kwartier voor tijd op voorsprong tegen Leverkusen, waarna de klus in blessuretijd werd geklaard door Gonzalo Higuaín. Juventus was voor vanavond overigens als zeker van de eerste plaats in Groep D en gaat samen met Atlético Madrid naar de laatste zestien van het miljardenbal.