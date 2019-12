Van der Gijp steunt bekritiseerde Ajacied: ‘Ik vond hem met afstand de beste’

René van der Gijp neemt het daags na de Champions League-uitschakeling van Ajax door Valencia (0-1 nederlaag) op voor Hakim Ziyech. De Marokkaanse spelmaker kon het verschil dinsdagavond niet maken voor Ajax en werd na afloop bekritiseerd door onder anderen Wim Kieft en Johan Derksen, maar Van der Gijp kan zich daar niet in vinden.

Van der Gijp stipt woensdagavond bij Veronica aan dat Ziyech als een van de weinige Ajacieden nog voor dreiging zorgde. "Er was veel kritiek op Ziyech, maar hem vond ik met afstand de beste van het veld. Als het nou nog van één speler had moeten komen, dan was het van Ziyech. Niet van Van de Beek of Tadic, maar echt van Ziyech. Die jongen heeft volgens mij tachtig balcontacten gehad. Hij heeft er genoeg aan gedaan om het te proberen", oordeelt de oud-aanvaller.

Ook de rol die Joël Veltman vertolkte bij het doelpunt van Valencia komt woensdag nog ter sprake. Rodrigo Moreno kon scoren na een fraaie pass van Ferrán Torres, doordat het buitenspel werd opgeheven door Veltman. "Het gaat te ver om hem als schuldige aan te wijzen, maar het zag er niet goed uit. Daar kun je natuurlijk niet omheen", zegt Van der Gijps collega-analist Kieft. "Er was een beetje miscommunicatie met Blind. Blind stapt voor buitenspel, terwijl Veltman meeloopt. Veltman zei ook dat hij dacht dat hij (Torres, red.) van daar zou gaan schieten, las ik."

Kieft vindt dat Ajax dinsdag simpelweg kwaliteit tekort kwam om gelijke tred te houden met Valencia. "Tadic speelt ook niet heel goed, maar hij is wel een aanspeelpunt in de zestien", geeft de oud-spits als voorbeeld. "Hij kan van daar de oplossingen kiezen. Nu was de enige oplossing Ziyech of Van de Beek. Verder was er niet zoveel diepte. Veel andere mogelijkheden had Ajax ook niet, als je naar de selectie kijkt."