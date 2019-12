Sprookje van Atalanta in CL komt uit; hattrick van Gabriel Jesus

In navolging van Manchester City heeft ook Atalanta zich woensdagavond voor de achtste finales van de Champions League geplaatst. Het team van Gian Piero Gasperini versloeg Shakhtar Donetsk en eindigt daardoor als tweede in Groep C, met slechts zeven punten. Het is de tweede eer ooit dat een team de knockout-fase van het toernooi bereikt na drie nederlagen in de eerste drie groepsduels, na Newcastle United in 2002/03. Na vier wedstrijden stond de teller zelfs pas op een schamel punt. Een hard gelag voor Dinamo Zagreb, dat ondanks een schitterende openingstreffer van Dani Olmo thuis ruim verloor van Manchester City en daardoor het Europa League-ticket ook nog eens aan Shakhtar moet laten.

Shakhtar Donetsk – Atalanta 0-3

Het eerste bedrijf in Oekraïne eindigde doelpuntloos, maar de bezoekers hadden na een minuut of vijf echt aan de leiding moeten gaan. Atalanta, met basisplaatsen voor Marten de Roon en Robin Gosens, veroverde de bal, waarna Mario Pasalic op aangeven van Luis Muriel, die er beter voorstond, de bal niet achter Andriy Pyatov kreeg. Het team van Luis Castro leek in de zestiende minuut via Viktor Kovalenko op 1-0 te komen, maar Tete stond buitenspel in de opbouw. Richting de rust leek Junior Moraes alsnog de scoren te openen, maar zijn kopbal na een voorzet van Tete werd uitstekend door Pierluigi Gollini over de lat getikt.

Ook in de tweede helft waren de teams aan elkaar gewaagd, maar na 66 minuten werd het duel toch uit balans gebracht. Na goed voorbereidend werk van Luis Muriel en Alejandro Gómez was het Castagne die Pyatov omspeelde en voor de 0-1 zorgde. De VAR kwam tot de conclusie dat Gómez net geen buitenspel stond op het moment dat hij de voorzet gaf. Het was het begin van het einde voor Shakhtar, dat dertien minuten voor tijd met tien man kwam te staan na een directe rode kaart voor Dodo voor een slaande beweging richting Remo Freuler. Drie minuten later tekende Pasalic voor het slotakkoord, op aangeven van Ruslan Malinovskyi. In de slotminuut, vlak na een inzet van Ismaily op het aluminium, kwam Hans Hateboer als invaller binnen de lijnen. Het was Gosens die in de extra tijd het sprookje van Atalanta completeerde: 0-3.

Dinamo Zagreb - Manchester City 1-4

Het team van Nenad Bjelica was ongetwijfeld enigszins teleurgesteld over de ruststand. Dinamo Zagreb was in de eerste helft minimaal opgewassen tegen Manchester City en kwam dankzij een schitterende treffer van Dani Olmo al na tien minuten op voorsprong. Na een heerlijke voorzet van Damian Kadzior schoot de Spanjaard het leer in een keer hoog achter Claudio Bravo: 1-0. Manchester City was in het restant van het duel volop aan de bal, maar had moeite met de tegenaanvallen van Dinamo. Desalniettemin verscheen elf minuten voor rust de 1-1 op het scorebord: na een goede voorzet van Riyad Mahrez vanaf rechts kopte Gabriel Jesus de bal achter Dominik Livakovic.

In de eerste tien minuten na de pauze trok Manchester City de ontmoeting al naar zich toe, met een hoofdrol voor Gabriel Jesus. De ploeg van Guardiola speelde de bal goed rond op links, waarna de Braziliaan Emir Dilaver in het strafschopgebied uitkapte en de bal keurig langs Livakovic schoot: 1-2. Het derde doelpunt van the Citizens viel luttele minuten later toen Gabriel Jesus een goede voorzet van Benjamin Mendy vanaf links met een volley beantwoordde. Het was funest voor de spanning, daar de wedstrijd doodbloedde. Zes minuten voor het einde was Phil Foden nog wel het eindstation van een uitstekende aanval: 1-4.