Nieuw drama voor pechvogel van Arsenal: maandenlange absentie dreigt

Voor Kieran Tierney dreigt opnieuw een lange absentie. De Schotse linksback van Arsenal viel afgelopen maandag geblesseerd uit in de uitwedstrijd tegen West Ham United (1-3) en blijkt een ernstige schouderblessure opgelopen te hebben. Volgens The Independent staat Tierney mogelijk liefst drie maanden buitenspel.

Tierney verscheen tegen West Ham United pas voor de vierde keer dit seizoen aan de aftrap in een competitiewedstrijd van Arsenal, maar een gelukkig optreden werd het niet voor de verdediger. Hij kwam al vroeg in de wedstrijd ongelukkig ten val en ontwrichtte daarbij zijn schouder. Uiteindelijk moest Tierney binnen het halfuur gewisseld worden voor Sead Kolasinic.

Arsenal bevestigde woensdagmiddag op de clubsite dat Tierney een schouderblessure heeft opgelopen, maar de Londense club liet niet doorschemeren hoelang de international van Schotland uit de roulatie zal zijn. The Independent weet echter meer en meldt woensdagavond dat Tierney voor een revalidatieperiode van maximaal drie maanden staat.

Het is een nieuwe dreun voor Tierney. De 22-jarige linksback werd afgelopen zomer voor ongeveer 27 miljoen euro door Arsenal opgepikt bij Celtic, maar moest vervolgens vanwege een slepende heupblessure lang wachten op zijn debuut voor the Gunners. Tot dusver speelde hij in alle competities pas negen wedstrijden voor Arsenal.