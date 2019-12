Van Gelder: ‘Hij had zijn eigen filosofie, maar is terug naar de realiteitszin'

Bayer Leverkusen sluit de groepsfase van de Champions League woensdagavond af met een thuiswedstrijd tegen Juventus. Het elftal van trainer Peter Bosz staat na vijf groepsduels met zes punten op een derde plaats in Groep D en heeft zodoende nog een kleine kans op overwintering in het miljardenbal. Jack van Gelder en Danny Blind merken bij Ziggo Sport op dat Bosz zijn filosofe enigszins heeft aangepast.

Bosz staat bekend als een aanvallend ingestelde trainer en was in het verleden met zijn werkwijze succesvol bij onder meer Vitesse en Ajax. Vorig seizoen leidde de Nederlandse oefenmeester Leverkusen in de Bundesliga naar een vierde plaats en ook deze voetbaljaargang presteert die Werkself nationaal prima, met voorlopig een zesde plaats op de ranglijst (de achterstand op koploper Borussia Mönchengladbach bedraagt na veertien speelrondes zes punten).

Van Gelder merkt woensdagavond op dat Bosz concessies heeft gedaan aan zijn filosofie. "Hij had in Amsterdam zijn eigen filosofie: hoog drukzetten en de boel proberen snel af te jagen. Dat heeft hij Leverkusen ook een tijd gedaan, maar hij is toch een beetje naar de realiteitszin teruggegaan. Toch zo verstandig geweest om iets aan te passen", zegt de presentator.

"Hij is daarmee begonnen in de uitwedstrijd bij Atlético Madrid (op 22 oktober, toen Leverkusen in Spanje met 1-0 verloor, red.)", reageert Blind. "Hij kiest nog steeds wel voor het voetbal: er zijn heel veel aanvallend ingestelde spelers. Maar hij heeft duidelijk gekozen voor een andere manier van drukzetten. Ze zakken nu echt terug met twee rijtjes van vier en zetten niet direct druk."

"Hij is teruggekomen van het hoog drukzetten", vervolgt de oud-verdediger van onder meer Ajax. "Dan ben je kwetsbaar en moet het allemaal kloppen. Ze hebben een middenveld met eigenlijk alleen maar voetballende spelers en dan help je niet om heel hoog druk te zetten in de omschakeling", aldus Blind, die ook opmerkt dat Leverkusen vaak gevaarlijk is uit hoekschoppen. "Dat is een wapen van ze. Afgelopen weekend hebben ze tegen Schalke ook weer gescoord uit een corner. Ze zetten vlak voor de neus van de keeper een soort treintje neer van spelers, om zo chaos te creëren, en zijn daar vrij succesvol mee."